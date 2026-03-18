Pádel
AB Club de Pádel firma un fin de semana impecable
El club impulsa la creación de una nueva liga unisex que se desarrollará de abril a junio
J. B.
Los equipos del AB Club de Pádel firmaron un fin de semana impecable, imponiéndose con claridad tanto en la Cuarta Categoría de la Liga PádelCyL como en la competición Categoría Plata de la Major League Pádel. Dos triunfos contundentes —3-0 en casa y 0-3 a domicilio— que reflejan el sólido momento deportivo de la entidad zamorana.
Triunfo en la Liga PádelCyL
El conjunto AB Club de Pádel Escuela AB de la Cuarta Categoría de la Liga por Equipos recibió en las instalaciones del Club Deportivo Albatros a las segovianas del Sostenplas Pádel Zone Fem C. El enfrentamiento se resolvió con un rotundo 3-0, un marcador que no dejó margen a la duda y que confirma la buena dinámica del equipo en la competición.
Exhibición en MLP Plata
Por su parte, el AB Club de Pádel Caja Rural de MLP en Categoría Plata afrontó un exigente desplazamiento a Salamanca para medirse a La Catedral Pádel Club. Lejos de acusar el viaje, el conjunto zamorano completó una actuación sobresaliente y cerró la jornada con un incontestable 0-3, reafirmando su fortaleza en la modalidad.
I Liga Albatros by AB Team
Más allá de los resultados, el club impulsa estos días un nuevo torneo destinado a dinamizar el pádel local. El Club Deportivo Albatros, en colaboración con AB Club de Pádel, pone en marcha la I Liga Albatros by AB Team, la primera competición de sus características que se celebrará en Zamora.
Detalles de la competición
La liga será unisex, abierta a jugadores federados y no federados, y apta para todos los niveles. La organización ofrece una amplia flexibilidad horaria, permitiendo disputar los encuentros durante todo el día los fines de semana y en horario de mañana entre semana.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el este viernes 20 de marzo, pudiendo formalizarse en el propio club o a través de los teléfonos facilitados. El torneo se desarrollará de abril a julio e incluirá un mínimo de diez partidos por participante, además de bolas, pistas y camiseta técnica.
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