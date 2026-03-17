Tebas: "El fútbol femenino no está generando lo que genera el masculino; los modelos masculinos ganan mucho menos que las femeninas"

El presidente de LaLiga Javier Tebas declaró que "las competiciones europeas son el mayor competidor que tiene LaLiga" en términos de comercialización de los derechos audiovisuales, y que "se están generando competiciones que están canibalizando" el producto que representa su organización.

"Las competiciones europeas son el mayor competidor que tiene la Liga en España. El deporte es una industria que es muy competitiva, hay mucha competencia. Se están generando competiciones que están canibalizando nuestro producto", añadió, durante el coloquio 'El valor e impacto económico del deporte en España', organizado por la Fundación Ramón Areces en Madrid.

El mandatario expresó su preocupación: "Con la reforma de la Liga de Campeones nos han cogido más semanas, nos han querido acortar. En Europa hay 60.000 jugadores profesionales de fútbol y la gran mayoría no juegan competiciones europeas. Estamos construyendo una industria en base a 300 jugadores que ganan muchísimo dinero, que en vez de tener siete Ferraris van a tener 9, en vez de repartir la riqueza".

"El proveedor que más gasta es Telefónica, que nos compra nuestros derechos en valor de 1.100 millones de euros. Telefónica a la siguiente competición que más paga es a la Champions, que le paga 350 millones", señaló.

Además, el presidente de la patronal reclamó un mejor trato para el fútbol profesional a nivel fiscal: "Todo el deporte tendría que tener tipos fiscales mejores. En el fútbol profesional, comparado con el cine, hay una diferencia abismal en IVA. Cada euro que no se va a generar en impuestos se va a generar en economía de arrastre".

"Las 42 empresas que están en LaLiga suponen el sector neto en exportación más importante de este país. Todo eso que se está generando produce a nuestros clubes unos ingresos de 1.200 millones de euros, y por ejercicio nos cuesta 40 millones de euros. Tendría que tener no un tratamiento especial, pero sí un cuidado, porque es el sector que más genera neto de un producto fabricado en España", resumió.

También opinó respecto a las diferencias de ingresos con el fútbol femenino: "El fútbol femenino no está generando lo que genera el fútbol masculino. Sería como las modelos: los modelos masculinos ganan mucho menos que las femeninas. Se defiende que, a igualdad de puestos de trabajo, el salario sea similar, pero el lateral derecho del Levante no gana lo mismo que el del Real Madrid. Lo que hay que evitar es que por discriminación de la mujer tengan menos ingresos".

Además, felicitó a la organización del coloquio por los datos presentados: "Esto es de lo que me gusta hablar. Hablar de los goles, los penaltis y el VAR no me gusta. Los números lo han dicho: que la industria del deporte suponga ya el 3,3% del PIB lo pone al nivel de las ramas más importantes de este país. Invertir en deporte no es gasto, es inversión, porque genera un efecto arrastre de turismo deportivo, de medios de comunicación, de las apuestas, del 'retail', la hostelería... Tiene mucho futuro".

En el acto, Joaquín Maudos, director adjunto de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), presentó el informe homónimo del coloquio, en el que se estima en 44.839,4 millones de euros la aportación del sector del deporte al PIB de España en 2023, lo que supone el 3,28% del valor añadido total (VAB).

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“Con el trabajo realizado se da un paso importante en el conocimiento de la dimensión económica del deporte en España, con información desagregada por agentes que producen bienes y servicios deportivos e identificando las ramas de actividad que más se benefician del impacto económico del deporte”, explicó.