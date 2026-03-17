El Club Taekwondo Benavente da la talla en el Dutch Open G-2 de Eindhoven

El Club Taekowndo Benavente Quesos el Pastor firmó una notable actuación fuera de España en el Dutch Open G‑2 2026, celebrado en el Indoor Sportcentrum Eindhoven. Los diez benaventanos desplazados a Países bajos lucieron todo su talento en las categorías cadete, júnior y sénior mostrando un alto nivel competitivo en una cita con más de 1.300 competidores de todo el mundo y puntuable para el ranking mundial, pudiendo haber logrado mejores resultados de haber tenido algo más de fortuna.

Cadetes: victorias de mérito y derrotas por la mínima

En categoría cadete, Mario Martín (-37 kg) abrió la participación enfrentándose al alemán Felix Nelvik, ante quien no pudo superar la ronda inicial.

Mejor suerte tuvo Pedro Ríos (-45 kg), que firmó un recorrido sólido. Primero superó al lituano Emilis Klimavicius y después al noruego Joshua Bitancop, accediendo así a los cuartos de final. Allí cayó por la mínima ante el danés Kamil Khail, quedándose a un paso de las medallas.

También avanzó hasta cuartos Héctor Rabanal (-49 kg). El deportista del club venció en su debut al alemán Anel Silas, pero terminó cediendo por un ajustado marcador frente al inglés Louis Hediwonrt, nuevamente en un combate decidido por detalles.

Júnior: combates igualados ante rivales de nivel

En la categoría júnior, Bruno Rueda (-51 kg) se midió al alemán Umit Kalkan, sin poder superar su primer combate. Por su parte, Ignacio Rivera protagonizó uno de los duelos más ajustados del torneo para el club, cayendo ante el saudita Abdulaziz Alkmadi en el último segundo, un desenlace que dejó la sensación de que el resultado pudo haber sido distinto.

Sénior: cruces de máxima exigencia

La categoría sénior presentó enfrentamientos de enorme dificultad. Marcos López (-68 kg) tuvo que medirse al francés Ravet Malthew, triple campeón de Europa y bronce olímpico, un rival de talla mundial que impidió al deportista español avanzar en el cuadro.

En +87 kg, Marcos Bailez también rozó la victoria, pero terminó perdiendo en los últimos segundos ante el mauritano Jonathan Lauret, en un combate que se mantuvo igualado hasta el final.

En -62 kg, Miriam Uña cayó ante la portuguesa Leinor Correia, mientras que Elvira Martínez no pudo superar a la china Lou Zonghi, que dominó el combate sin conceder apenas opciones.

Balance final: buenas sensaciones pese a la dureza del torneo

El Dutch Open G‑2 volvió a demostrar por qué es una de las citas más exigentes del calendario internacional y, a ese nivel, el Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor cumplió con su objetivo, firmando actuaciones de mucho mérito en tres categorías ante rivales de primer orden mundial.