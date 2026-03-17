Salvamento Dragones Caja Rural pisa el podio en el XIV Open de Castilla y León juvenil, júnior y absoluto

Salvamento Dragones Caja Rural completó un fin de semana de buenas sensaciones en el XIV Open de Castilla y León juvenil, júnior y absoluto, disputado en la piscina Río Esgueva de Valladolid, donde firmó grandes resultados, destacando especialmente la segunda posición en el relevo 4x50 obstáculos y el podio en el 4x25 arrastre de maniquí.

Sábado: primeras pruebas y un relevo de gran valor

La jornada del sábado arrancó con la prueba de 200 metros natación con obstáculos, en la que Nerea Martín firmó una quinta posición y Beatriz Ramos concluyó en décimo lugar.

Relevo destacado

Lo más relevante del día llegó por la tarde con el relevo 4x50 metros obstáculos, donde las zamoranas lograron una meritoria segunda posición. Un resultado que cobra aún más valor al contar el equipo con una deportista cadete compitiendo frente a rivales absolutas.

Últimos esfuerzos del día

Para cerrar la jornada, Irene Calvo finalizó en décima posición en los 100 metros socorrista, completando así el primer día de competición para el club zamorano.

Domingo: regularidad y un nuevo podio

El domingo comenzó con una décima y undécima posición para Nerea Martín y Beatriz Ramos, respectivamente, en las pruebas matinales.

Relevos con premio

La mañana concluyó con los relevos de 4x25 metros arrastre de maniquí y 4x50 combinado. En el primero, las zamoranas subieron al podio con una destacada tercera posición, mientras que en el segundo se quedaron a las puertas de repetir éxito, firmando un cuarto puesto.

Tarde final y balance del campeonato

Ya en el turno vespertino, Beatriz Ramos fue séptima en los 100 metros combinada, mientras que Nerea Martín ocupó la duodécima posición.

Un campeonato exigente y una actuación sólida

El equipo zamorano cerró así una competición marcada por la presencia de clubes de fuera de Castilla y León, que elevaron notablemente el nivel. Aun así, las zamoranas demostraron solvencia y competitividad, dejando claro que su preparación para la temporada de playa avanza por buen camino.

La próxima cita para el Salvamento Dragones Caja Rural será el Campeonato de España máster, que se celebrará el próximo fin de semana en la piscina de Parquesol, en Valladolid.