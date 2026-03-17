Salvamento y socorrismo
Caroliina Ganado y Guillermo Revilla lideran a Salvamento Benavente en el Open de Castilla y León
La benaventana logró un oro, una plata y dos bronces; su compañero fue campeón en los 200 metros obstáculos
J. B.
El Salvamento Benavente firmó una destacada actuación en el XIV Open de Castilla y León de Salvamento y Socorrismo Absoluto, celebrado en la piscina del CEAR Río Esgueva de Valladolid, donde sobresalieron los resultados de Carolina Ganado, con un oro, una plata y dos bronces; y de Guillermo Revilla, campeón en los 200 metros natación con obstáculos.
Un equipo joven con resultados de peso
El club benaventano acudió a la cita con una deportista absoluta y el resto pertenecientes a categorías inferiores, logrando un balance muy positivo en cada una de las pruebas disputadas dentro de la cuarta jornada de la Liga Española de clubes.
Ganado, la gran protagonista
La actuación más sobresaliente llegó de la mano de Carolina Ganado, que completó una competición de enorme nivel con cuatro medallas en categoría absoluta. La socorrista se proclamó campeona en los 200 metros natación con obstáculos, sumó la plata en la combinada de salvamento y se colgó el bronce tanto en los 50 metros remolque de maniquí como en la prueba de supersocorrista, firmando una de las participaciones más completas del campeonato.
Revilla también sube a lo más alto
El júnior Guillermo Revilla también alcanzó el oro en los 200 metros natación con obstáculos, una de las pruebas técnicas del programa de piscina, consolidando su progresión en esta disciplina.
Palazuelo y Martínez, sólidos en categoría juvenil
El juvenil Diego Palazuelo rozó el podio absoluto en la prueba de obstáculos, siendo además primero de su categoría. En 200 metros supersocorrista fue sexto absoluto y segundo juvenil; en la combinada firmó un quinto absoluto y primer juvenil; y en los 50 metros remolque concluyó undécimo absoluto y nuevamente primero juvenil.
También destacó la juvenil Paula Martínez, sexta absoluta y primera juvenil en los 200 metros natación con obstáculos. En supersocorrista terminó 18.ª absoluta y tercera juvenil; en 50 metros remolque de maniquí logró la quinta posición absoluta y primera juvenil; en la combinada de salvamento fue sexta absoluta y segunda juvenil; y en los 100 metros aletas finalizó 13.ª absoluta y tercera juvenil.
Plata en el relevo de cuerda
En las pruebas por equipos, el Salvamento Benavente sumó una nueva medalla gracias a la plata obtenida en el relevo de cuerda, formado por Diego Palazuelo y Guillermo Revilla, que volvieron a demostrar su buen entendimiento en pruebas de equipo.
Participación amplia y presencia en todas las pruebas
La expedición benaventana contó además con la presencia de David del Hoyo y Alexia Carrera, que completaron el grupo desplazado a Valladolid y contribuyeron a la representación del club en esta cita autonómica y nacional de salvamento y socorrismo.
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