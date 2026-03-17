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Fútbol Sala / Tercera División

El filial del River Zamora encaja una nueva y abultada derrota

El CD Segosala, penúltimo, no dio opción alguna al conjunto blanquinegro cuya sequía de puntos es ya de tres jornadas

Equipo del CFS Ciudad de Toro la pasada campaña.

Equipo del CFS Ciudad de Toro la pasada campaña. / CFS Ciudad de Toro

C. J. T. / P. F.

Zamora

Cara y cruz para los equipos zamoranos inmersos en las ligas regionales de fútbol sala durante la última jornada. Por una parte, el Caja Rural River Zamora "B" no pudo sumar punto alguno en casa; mientras que, por su parte, el Ciudad de Toro Prefabricados Duero sumó los tres lejos de su feudo.

El River Zamora "B" encaja otra goleada

El Caja Rural River Zamora "B" encajó una nueva y abultada derrota el pasado domingo ante el CD Segosala, equipo que se impuso por 1-6 en el pabellón José Hernández Macías de Morales del Vino alargando la mala dinámica zamorana, que ya es de tres jornadas sin puntuar.

Los segovianos, penúltimos en la clasificación, llevaron las riendas del marcador desde el minuto 5 de juego y alcanzaron el intermedio con una cómoda renta de tres goles. Una distancia que se incrementó al inicio de la segunda mitad, si bien Garretas redujo distancias poco después.

Los zamoranos tomaron riesgos en la recta final del envite buscando la remontada y lo pagaron caro, encajando dos goles más antes del pitido final.

Victoria del Ciudad de Toro a domicilio

El Ciudad de Toro Prefabricados Duero continúa con su progresión y este fin de semana sumaba un nuevo triunfo, en este caso en La Bañeza (4-6).

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El partido no comenzó bien para los zamoranos que vieron como los locales se adelantaban por dos veces y les tocaba ir a rebufo. La segunda parte se iniciaba con un 3-3 en el marcador que dejaba todo por decidir y la igualdad se mantuvo hasta el 4-4 en el min-33. Ahí, los de Alberto Grande ajustaron y apretaron el acelerador para rubricar dos goles de Alberto y Nacor que permitieron la victoria final

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