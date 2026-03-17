Noname Club se alza campeón de España y jugará los "Phygital Games of the Future 2026" en Kazajistán

El Noname Club está de enhorabuena. La entidad zamorana ha conseguido su segundo gran título de su historia y, con ello, ha asegurado su participación en un torneo de orden internacional como son los "Phygital Games of the Future 2026" que se llevarán a cabo en Kazajistán el próximo verano.

Campeones de España en "Phygical Football"

El club de la interrogación participó en la fase clasificatoria disputada en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, especializada en el mundo del videojuego y de los E-sports, dentro de la modalidad de "Phygital Football". Una competición mixta en la que los zamoranos se movieron con soltura, tanto en la parte de "fútbol virtual" a los mandos de una consola, como sobre la pista con un partido de fútbol sala de tiempo reducido.

Pese a ser el "novato de la competición" y acceder a ella como reserva, el Noname Club se alzó campeón nacional con un pleno de victorias que les convirtió en el representante español en la cita mundial que tendrá lugar entre el 29 de julio y el 9 de agosto. Unos "Phygital Games of the Future 2026" de alta alcurnia.

Un "Mundial" en toda regla

El campeonato que abordará el Noname Club en Kazajistán, los "Phygital Games of the Future 2026", son una cita que reunirá a más de 900 deportistas de más de 50 nacionalidades diferentes dentro de sus ocho disciplinas. Un evento gigante que se desarrollará durante doce días y que está previsto que cuente con una organización acorde a su escala, compuesta por más de mil voluntarios.