Demetrio Pinto protagoniza el gran fin de semana de Bádminton Zamora: Doble éxito en Hungría ante los mejores de Europa

El bádminton zamorano saldó con notables éxitos un nuevo fin de semana en esta temporada cosechando varias medallas, así como puestos de mérito, en diferentes competiciones tanto en territorio nacional como en el extranjero.

A por el Campeonato de Europa en Pecs

La nota más destacada por parte de Bádminton Zamora tuvo lugar en territorio húngaro. El zamorano Demetrio Pinto tomó parte en la primera prueba internacional puntuable del calendario para la elaboración de los sorteos del próximo Campeonato de Europa Sub-15 que se celebrará en Noruega a partir de octubre.

Pinto tomó parte del “Multialarm youth international U15”, competición celebrada en la localidad de Pecs que reunió a los mejores volantistas del continente. Una cita en la que mostró un gran nivel de juego.

"Deme" se luce ante los mejores de Europa

El volantista zamorano ganó sus dos partidos de la fase de grupos con solvencia, mostrando todo su talento del que también hizo gala en la primera ronda eliminatoria, dejando sin opción a su rival. Fue en octavos de final, ante el campeón de la competición, donde pese a dar la talla contra el representante austriaco y forzar un igualado segundo set, cayó eliminado.

Brillo también en dobles

Además, Demetrio Pinto también brilló en el cuadro de dobles masculino, consiguiendo junto a Nuno Alonso (CB Laguna), superar la fase de grupos y volver a alcanzar los octavos de final. Una ronda en la que la dupla española cayó frente a una de las mejores parejas de Reino Unido por un ajustado 21-17/24-22.

Doble medalla de oro de Félix Pinto

Además del gran trabajo de Pinto en Hungría, Bádminton Zamora firmó sobresalientes resultados en España. Comenzando por las dos medallas de oro que consiguió su hermano, Félix Pinto, en Galicia. Allí participó en una prueba máster de categoría Sub-13 en la que firmó una participación perfecta.

Pinto se hizo con dos medallas de oro, ganando tanto la modalidad individual masculina como la de dobles mixto junto a Zoe Calvo (CB Valladolid), ganando todos sus partidos sin ceder ni un solo set.

Raúl López, medallista en Murcia

Por último, el Bádminton Zamora también encontró nuevos éxitos en el gran papel de Raúl López dentro de los máster nacionales sénior en los que participa. En este caso en la localidad murciana de Torres de Cotillas, con una medalla de oro en dobles masculino, una de plata en individual masculino, y una de bronce en dobles mixtos.