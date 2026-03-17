Baloncesto / Primera FEB
El Caja Rural CB Zamora mantiene su duodécimo puesto tras la obligada jornada de "descanso"
El conjunto de Saulo Hernández abre hoy las puertas de su entrenamiento en el Ángel Nieto de cara a la contienda del próximo sábado ante Hestia Menorca
El Caja Rural CB Zamora inició ayer la semana dejando atrás su obligado descanso liguero en la 25ª jornada del curso en Primera FEB. Un capítulo que se saldó con los zamoranos situándose en décimo segunda posición de la tabla tras los marcadores acontecidos a lo largo del fin de semana.
Los azules mantienen su posición
Sin poder saltar a pista para incrementar su balance de nueve victorias y catorce derrotas, el conjunto de Saulo Hernández vio como los resultados de un nuevo capítulo liguero le dejaban en la misma posición en la que se situó tras caer frente a Movistar Estudiantes. Eso sí, no en las mismas condiciones.
Palmer Basket y Cartagena recortan distancias
Dos de los equipos que luchan por la permanencia junto al Caja Rural CB Zamora consiguieron ganar sus partidos y recortaron el "colchón" que los azules habían generado en semanas previas de cara a dicha batalla. Eso sí, a costa de otros dos implicados en la pugna por evitar el descenso.
Por una parte, Grupo Caesa FC Cartagena tomó aire a costa del colista, Melilla Ciudad del Deporte, al que superó por 82-68; un tanteo que permite a los murcianos acercarse al Caja Rural CB Zamora y comprimir la batalla por la salvación. Mientras que, por otra parte, Palmer Basket ganó sobre Grupo Alega Cantabria por 86-83 y, con ello, se mantuvo por encima de los cartageneros, ayudando a su vez a que los cántabros no arrebataran el duodécimo lugar a los de Saulo Hernández.
Por arriba, buenas y malas noticias
El Caja Rural CB Zamora, ahora mismo en esos puestos "en tierra de nadie", vio también como la jornada le benefició ligeramente en su sueño por alcanzar los "play-off".
Tanto Fibwi Mallorca (undécimo) como Hestia Menorca (noveno) perdieron sus encuentros y no incrementaron su ventaja sobre los azules. Eso sí, no todo fue perfecto: Ourense Baloncesto superó a Inveready Gipuzkoa (90-77) y Flexicar Fuenlabrada fue el "verdugo" de los menorquinos (78-71), situándose a dos y cuatro triunfos del equipo de Saulo Hernández, respectivamente, de cara a próximos meses.
Hoy, sesión de puertas abiertas
De cara a ese tramo, el equipo buscará hoy cargar sus pilas de energía con un entrenamiento de puertas abiertas en el Ángel Nieto.
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