Fichaje primaveral del Zamora CF: Diego Moreno, nuevo jugador del equipo de Óscar Cano

El Zamora CF ha anunciado este lunes un nuevo fichaje de cara a la recta final de temporada. El conjunto rojiblanco, que sufría recientemente la baja de Ale Marcelo por lesión de larga duración, ha informado de la incorporación de Diego Moreno a la disciplina del equipo de Óscar Cano.

Las bajas, causa del fichaje

Diego Moreno llega al Zamora CF para ocupar la plaza que deja vacante la lesión de Ale Marcelo, cuya dolencia le iba a impedir tener trascendencia en el tramo final de la temporada. Una parte decisiva del calendario a la que los rojiblancos llegan también con Farrell convaleciente por un edema óseo. Problemas que invitan a la dirección deportiva a buscar un refuerzo de última hora en las últimas semanas.

Un refuerzo que lleva semanas gestándose

Según indicó Óscar Cano días atrás, el Zamora CF llevaba ya varias jornadas buscando un futbolista que sumar a la plantilla. Sin embargo, no había dado el paso hasta ahora porque las opciones no se ajustaban a las pretensiones del club y tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico no querían dar un paso en falso. La intención era reforzarse, pero no a cualquier precio ni de cualquier forma.

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Diego Moreno, el elegido

Así, y tras un trabajo de varias semanas, el Zamora CF parece haber dado con el refuerzo indicado. Y no es otro que Diego Moreno, un futbolista que llega al Ruta de la Plata tras su paso por la SD Ponferradina, equipo con el que disputó 15 encuentros en la primera mitad del presente curso.

Amplia experiencia profesional

Moreno es un futbolista que cuenta con amplia experiencia profesional, incluyendo once encuentros en Primera División con el primer equipo del CA Osasuna, club en el que se formó. Posteriormente, disputó 25 encuentros en Segunda División durante la temporada 2023-2024 vistiendo las camisetas de CD Mirandés y FC Cartagena.

De vuelta a casa y a Ponferrada

El nuevo fichaje del Zamora CF regresó a casa hace dos temporadas para jugar con el CA Osasuna B en Primera Federación, cuajando una muy buena campaña en la que jugó un total de 31 partidos y que le permitió llamar la atención de la SD Ponferradina, que lo sumó a su proyecto antes de acudir a la capital del Duero.

Ahora, en Zamora, Diego Moreno llega para dar todavía más empaque al equipo de Cano de cara a la recta final de curso. Un tramo en el que los rojiblancos se juegan el play-off en una amplia batalla a la que, ahora, acuden con un arma más.