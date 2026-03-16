El Rítmica Benavente clasifica a siete gimnastas para el Nacional

El Rítmica Benavente logró clasificar a siete de sus integrantes para el Campeonato de España y lo hizo en el Autonómico Base Individual que se celebró en Burgos.

De las 11 gimnastas benaventanas desplazadas, lograron plaza Thalía Gato en categoría cadete 2012; Vera Labra en cadete 2011; Mara Casquero en infantil 2013; Alaia Ledo en infantil 2014; Elsa Méndez y Valentina Román en alevín 2015 y Daniela Caro en categoría alevín 2016.

No tuvieron tanta suerte las juveniles Carla López, Vega Molezuelas, Lucía López y la cadete Jara Fernández. Con una gran participación en cada una de sus categorías lucharon los 90 segundos que dura el ejercicio para evitar que los nervios pudieran con todo el trabajo de meses.

Las siete gimnastas clasificadas afrontarán el Nacional la semana del 14 de abril en el palacio de deportes de Oviedo.