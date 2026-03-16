PIRAGÜISMO | El Fluvial de Villaralbo cumple medio siglo y mira al futuro con optimismo

El Fluvial de Villaralbo celebra este año sus "bodas de oro". El club cumple medio siglo de existencia y planea realizar diversos actos durante los próximos meses con el objetivo de "reconocer la trayectoria y el impacto social y deportivo del club en Villaralbo" en el piragüismo provincial y autonómico. Este anuncio se realizó durante la Asamblea General de Socios de la entidad en la que los asistentes dieron luz verde a la memoria deportiva y al balance económico de correspondiente al año 2025, así como el proyecto deportivo y el presupuesto para 2026, mostrando el respaldo unánime de los socios a la gestión de su presidente, Juan Carlos Piorno.

Tras la asamblea se celebró el tradicional encuentro anual donde socios, deportistas, directivos y colaboradores compartieron un momento de convivencia junto a representantes institucionales y empresas que apoyan al club y hacen posible su supervivencia. La directiva aprovechó para hacer entrega de un detalle conmemorativo del 50 aniversario a colaboradores y entidades como agradecimiento por formar parte de su historia.