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PIRAGÜISMO | El Fluvial de Villaralbo cumple medio siglo y mira al futuro con optimismo

La entidad celebrará actos durante 2026 para celebrar sus "bodas de oro"

Asamblea anual del Fluvial de Villaralbo de Piragüismo

Asamblea anual del Fluvial de Villaralbo de Piragüismo

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Asamblea anual del Fluvial de Villaralbo de Piragüismo / Cedida

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

El Fluvial de Villaralbo celebra este año sus "bodas de oro". El club cumple medio siglo de existencia y planea realizar diversos actos durante los próximos meses con el objetivo de "reconocer la trayectoria y el impacto social y deportivo del club en Villaralbo" en el piragüismo provincial y autonómico. Este anuncio se realizó durante la Asamblea General de Socios de la entidad en la que los asistentes dieron luz verde a la memoria deportiva y al balance económico de correspondiente al año 2025, así como el proyecto deportivo y el presupuesto para 2026, mostrando el respaldo unánime de los socios a la gestión de su presidente, Juan Carlos Piorno.

Tras la asamblea se celebró el tradicional encuentro anual donde socios, deportistas, directivos y colaboradores compartieron un momento de convivencia junto a representantes institucionales y empresas que apoyan al club y hacen posible su supervivencia. La directiva aprovechó para hacer entrega de un detalle conmemorativo del 50 aniversario a colaboradores y entidades como agradecimiento por formar parte de su historia.

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