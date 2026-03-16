Oro y plata para los zamoranos Lucas y Hugo Domínguez Viñuela en el Campeonato de Castilla y León de Jiu Jitsu brasileño

Los zamoranos Hugo y Lucas Domínguez Viñuela regresaron con medallas del Municipal de Puente Castro, donde tuvo lugar el Campeonato de Castilla y León de Jiu Jitsu Brasileño 2026, en el que participaron más de 600 deportistas de diferentes gimnasios de la Comunidad y de otras provincias del territorio nacional. Este evento forma parte del circuito de la Federación Internacional de Jiu Jitsu Deportivo (FIJJD), uno de los más importantes que se celebran en la península.

Hugo combatió en la categoría de -72 kg. Juvenil en el cinturón azul, siendo el máximo grado que se consigue en juveniles, y en el cual se encuentran los mejores luchadores del país. Hugo Domínguez disputó la modalidad GI (con kimono), cayendo en semifinales por un apretado 4 a 2 contra el venezolano Jesús Rodríguez. A continuación, se disputaría la modalidad NOGI (sin kimono), en la que Hugo tenía que disputar la semifinal contra el mismo rival que en el GI. En esta ocasión el zamorano, tras el primer minuto de combate venció por sumisión gracias a una llave de luxación de tobillo, por lo que se ganó su paso a la final, contra el luchador madrileño Oliver de Hita. En esta ocasión, a los 30 segundos de combate, el juez árbitro paró la lucha ante la sorpresa de los luchadores, descalificando a Hugo en una decisión técnica cuanto menos cuestionable, quedándose Hugo con el sabor agridulce de una meritoria plata.

El primer y segundo clasificado disputan la modalidad Absoluta, es decir, los mejores de todos los pesos. Hugo disputó la final contra el madrileño otra vez, en esta ocasión el zamorano cayó a los puntos en una final muy igualada ante un gran rival y una de las grandes promesas del BJJ nacional, consiguiendo una segunda plata.

Por otro lado, Lucas Domínguez Viñuela debutaba en el Campeonato en categoría -64 kg. cadete cinturón blanco con una sobresaliente actuación. Con su hermano Hugo dirigiéndole desde la esquina, afrontó su primer combate contra el vencedor de la llave disputada entre el burgalés Marco Ojeda y el asturiano Asier Bustamante, siendo este último el primer rival del zamorano. Lucas dominó el combate en todo momento, y cuando llevaba una ventaja de 12 a 0 sometió a su rival a falta de un minuto del tiempo reglamentario. En la final le esperaba el también asturiano Hugo Méndez, al cual venció en tan sólo veinte segundos de combate con una excelente llave de brazo, consiguiendo un merecido oro en su primer campeonato regional.