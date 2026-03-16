Fútbol
Oji, entrenador del CD Villaralbo: "Ha sido nuestro peor partido de la temporada"
"Me voy enfadado con el transcurso del partido, pero contento con el punto por lo visto en el terreno de juego", comentó el técnico
Víctor Martín, deportivamente conocido como Oji, no disimulaba su malestar tras el encuentro del CD Villaralbo en casa del Becerril. Un choque que acabó sin goles y que permitió a los azulones sumar un punto, aunque para el técnico zamorano su conjunto no lo mereció.
Un mal encuentro
"Ha sido uno de los peores partidos de la temporada. Hoy solo nos ha salvado de perder aquí un milagro", comentaba Oji al término del choque y con 0-0 en el marcador, nada satisfecho con lo visto sobre el terreno de juego y cuya opinión fue tajante: "el Becerril fue infinitamente mejor que el CD Villaralbo hoy".
Miguel, determinante
El entrenador comentó que "después de lo visto sobre el terreno de juego, el punto es muy bueno". "El Becerril ha tenido cinco ocasiones clarísimas de hacer gol", recordaba, apuntando a su portero como figura del encuentro: "cuatro de esas ocasiones, de no ser por Miguel, hubieran sido gol". "Ha hecho el mejor partido de la temporada y eso nos ha salvado", aseguraba Oji.
Ocasiones insuficientes
El técnico apuntó que si bien el CD Villaralbo tuvo "una ocasión clara, un acercamiento peligroso y una ocasión de Cepeda en la primera mitad", los palentinos fueron mejores sobre un terreno de juego en el que "se notó que los locales se jugaban la liga".
La parte positiva
Si bien es cierto que Oji se fue insatisfecho del partido, encontró más de una lectura positiva del choque. "Evidentemente, acabar una jornada más con la portería a cero es algo que valoramos de forma positiva", razonaba el entrenador, añadiendo: "también el hecho de que, en un mal día, se ha podido puntuar; eso siempre es bueno".
Resumen
El resumen, por parte de Oji, a través de sus emociones, no pudo ser más claro: "Me voy enfadado hoy por el transcurso del partido, pero muy contento por el punto". "Conseguir que el Becerril no sume de tres en un campo tan complicado y habiendo hecho tan mal partido, así como conseguir una portería a cero más, es importante para nosotros", razonó.
Por último, Oji puso su vista ya en la siguiente jornada, capítulo en el que los zamoranos disputarán "un partido importante" en Los Barreros.
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