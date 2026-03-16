"Hay pasiones que no paran": así es el Campus de Semana Santa del CD Amor de Dios y CD Zamarat
La actividad, que oferta fútbol y baloncesto, favorece la conciliación durante los días de vacaciones: dirigida a niños de entre 2012 y 2020
A. O.
Bajo el lema “Hay pasiones que no paran” el CD Amor de Dios, Sporting Zamora, San José Obrero y CD Zamarat ponen en marcha su Campus de Semana Santa, una iniciativa dirigida a niños nacidos entre 2012 y 2020 con el fútbol y el baloncesto como ejes conductores.
La actividad, ideada para favorecer la conciliación de las familias y que los pequeños disfruten con su deporte favorito, se desarrollará durante los días 27, 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril en el pabellón Claudio Moyano.
Durante estos cinco días, los asistentes entrenarán y perfeccionarán su técnica con monitores titulados, pero también participarán en talleres poniendo especial hincapié en el “trabajo en valores y compañerismos”.
Horario, precios e inscripción
Con horario de 9 a 14.00 horas y un precio de 50 euros (con descuento para hermanos) desde la organización esperan que esta iniciativa repita éxitos pasados.
Los interesados pueden inscribirse A TRAVÉS DE ESTE FORMULARIO (pincha aquí)
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