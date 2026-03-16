"Hay pasiones que no paran": así es el Campus de Semana Santa del CD Amor de Dios y CD Zamarat

Bajo el lema “Hay pasiones que no paran” el CD Amor de Dios, Sporting Zamora, San José Obrero y CD Zamarat ponen en marcha su Campus de Semana Santa, una iniciativa dirigida a niños nacidos entre 2012 y 2020 con el fútbol y el baloncesto como ejes conductores.

La actividad, ideada para favorecer la conciliación de las familias y que los pequeños disfruten con su deporte favorito, se desarrollará durante los días 27, 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril en el pabellón Claudio Moyano.

Cartel del Campus de semana Santa / Cedida

Durante estos cinco días, los asistentes entrenarán y perfeccionarán su técnica con monitores titulados, pero también participarán en talleres poniendo especial hincapié en el “trabajo en valores y compañerismos”.

Horario, precios e inscripción

Con horario de 9 a 14.00 horas y un precio de 50 euros (con descuento para hermanos) desde la organización esperan que esta iniciativa repita éxitos pasados.

Los interesados pueden inscribirse A TRAVÉS DE ESTE FORMULARIO (pincha aquí)