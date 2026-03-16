Éxito del Trail Barranqueras de Toro 2026 que ya conoce a sus ganadores

Toro vivió una noche para el recuerdo con la celebración de la Barranqueras Trail Night, una edición que reunió a alrededor de 200 corredores llegados desde distintos puntos de España y que destacó por su espectacular formato nocturno. Los senderos del emblemático paraje toresano se iluminaron con los frontales de los participantes, creando una estampa única que cautivó tanto a corredores como a los numerosos vecinos que se acercaron para animar y disfrutar del ambiente.

La novedad de disputar la carrera de noche fue uno de los aspectos más comentados y valorados por los participantes. Muchos de ellos destacaron la magia de correr por las Barranqueras bajo la luz de los frontales y coincidieron en pedir a la organización que mantenga este formato en futuras ediciones, ya que aporta una experiencia diferente y un atractivo añadido al evento.

Trail Barranqueras de Toro / Cedida

Vencedores

En la distancia larga, de 16 kilómetros y 900 metros de desnivel positivo, el gran protagonista fue el toresano Alberto José Calvo Ferrero, que en su primera participación en la prueba se alzó con la victoria tras completar el recorrido en 1:27:05. Un tiempo a tan solo 2 minutos del record del circuito que posee Gorka García de la pasada edición en 2025. La segunda posición fue para Miguel Vara García, mientras que el tercer puesto del podio lo ocupó Alejandro Montalvo Prada.

En categoría femenina, la vencedora fue Verónica Rodríguez Hernández, que cruzó la línea de meta con un tiempo de 2:02:12. La segunda plaza fue para Paloma Málaga Crespo, mientras que Rosa Piriz completó el podio.

En el trail corto, de 10 kilómetros y 600 metros de desnivel positivo, el triunfo fue para Ángel Vicente Ferrero, que firmó un tiempo de 57:42. La segunda posición fue para Efrén Mateo Santos y la tercera para Javier Sanz Sanfructuoso.

Entre las féminas, la victoria fue para Sara Fernández Villacorta, con un tiempo de 1:18:27, seguida de Silvia Hernández Martín en segunda posición y Aintzane Aguirre Muñoz en tercera.