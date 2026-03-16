La cantera del CD Natación Zamora saca músculo en las ligas prebenjamín y benjamín

El CD Natación Zamora volvió a ser protagonista el pasado fin de semana en la Piscina Municipal “Los Almendros”, escenario de la tercera jornada de la Liga Autonómica Prebenjamín y de la quinta jornada de la Liga Nacional Benjamín. Una doble cita en la que los nadadores locales demostraron músculo competitivo y una progresión cada vez más evidente.

Grandes resultados en la categoría prebenjamín

En un ambiente marcado por la deportividad, los resultados del CD Natación Zamora fueron sobresalientes. Dentro de las pruebas femeninas, el club cosechó varios éxitos.

Dentro de la categoría femenina de 9 años, el CD Natación Zamora firmó un gran inicio en los 50 metros libre. Lucía Bobo se impuso con autoridad con un tiempo de 45.18, mientras que Alba Rodríguez completó una sólida actuación al finalizar en sexta posición (53.38).

En 8 años, también en los 50 metros libre, Emma Silva logró una brillante segunda plaza con una marca de 59.39, confirmando el buen nivel del grupo prebenjamín.

Rendimiento masculino en 8 y 7 años

En la categoría masculina de 8 años, los zamoranos volvieron a mostrarse competitivos en los 50 metros libre. Vicente González fue quinto (1:01.77) y Sergio Eleno, sexto (1:02.52). Samuel Eleno no pudo completar la prueba al ser descalificado.

Entre los más pequeños, en 7 años, llegaron varios podios en los 25 metros libre. En la modalidad masculina, Ander García se hizo con la segunda posición (31.74) y Mark López fue tercero (39.60). En la femenina, Lidia Sandín subió al podio con un tercer puesto (30.98), mientras que Jimena González Sánchez terminó cuarta (35.63).

Buen papel en los relevos

El relevo mixto 4x25 metros libre, integrado por Lucía Bobo, Sergio Eleno, Jimena González Sánchez y Vicente González, firmó una destacada tercera posición con un tiempo de 1:59.41. El segundo equipo del club —formado por Alba Rodríguez, Emma Silva, Samuel Eleno y Ander García— fue descalificado.

Los benjamines mantienen el nivel

Los benjamines del CD Natación Zamora también firmaron una destacada actuación en la quinta jornada de la Liga Nacional, con varios podios y marcas a tener en cuenta.

La prueba central fue el exigente 200 metros espalda. En categoría femenina (11 años), el club dominó con un doblete: Mia Refoyo se proclamó campeona con 3:13.76, seguida de Adriana Eleno, subcampeona con 3:22.83. Ruth Gómez completó el “Top 5” con 3:30.73.

En el apartado masculino, Mark Feo se llevó la victoria en los 200 metros espalda (10 años) con un tiempo de 4:40.58. En 11 años, Iago Fernández fue quinto (3:27.39) y Uriel Molinero, sexto (3:44.13).