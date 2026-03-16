El Caja Rural CB Zamora abre las puertas de su entrenamiento este martes: estos son los detalles

El Caja Rural CB Zamora regresará este fin de semana a la acción en Primera FEB tras disfrutar de su jornada de descanso. Un regreso que quiere vivir cerca de su público, motivo por el que ha programado para este martes un entrenamiento de puertas abiertas.

Juntos en el regreso a la acción

El conjunto de Saulo Hernández se ejercitará mañana por la mañana en el Ángel Nieto y ha invitado a toda su afición para acudir a dicha cita. Una tradición que lleva realizando ya varias temporadas y que siempre cuenta con gran seguimiento.

Horario de la sesión y actividades

En esta ocasión, las puertas para el seguidor del Caja Rural CB Zamora se abrirán para la sesión del martes programada a las 11.30 horas. Un entrenamiento que durará alrededor de dos horas y al que están invitados todos los zamoranos que quieran ver ejercitarse a los jugadores.

Round realiza una jugada de ataque en presencia de Van Zegeren. / Alba Prieto

Además, según ha indicado el propio club, habrá música y concursos, más allá de las habituales firmas de autógrafos y más contenido para el público asistente.

Un contacto cercano al equipo

A tal efecto, las puertas de Tribuna y Preferencia del pabellón Ángel Nieto estarán abiertas para la afición de cara a un entrenamiento en el que se podrán tomar fotografías del Caja Rural CB Zamora desde bien cerca. Eso sí, siempre sin invadir la pista, ya que la sesión debe llevarse a cabo y es importante de cara al siguiente encuentro del conjunto de Saulo Hernández.