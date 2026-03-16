Fútbol Sala
El Ayuntamiento y el Atlético Benavente renuevan su convenio por un importe de 30.000 euros
El objetivo es promocionar y popularizar el fútbol sala entre la ciudadanía benaventana
A. O.
El Ayuntamiento de Benavente y el Atlético Benavente F.S. han renovado su acuerdo de colaboración para el ejercicio 2026 por un importe de 30.000 euros.
La firma ha tenido lugar en el Edificio Administrativo El Ferial y en el acto han participado la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, la edil de deportes, Elena Justo y el presidente del Club Atlético Benavente F.S., Álvaro Arias.
Con esta firma se establece un año más un marco regulador de cooperación entre el Ayuntamiento de Benavente y el club deportivo con el fin de promocionar y popularizar el fútbol sala entre la ciudadanía de Benavente a través de la realización de actividades deportivas federadas, así como la promoción, desarrollo y fomento del fútbol sala base durante este año 2026.
Desde el Ayuntamiento de Benavente aprovecharon la oportunidad para desearle la mejor de las suertes a todos los conjuntos del Club Atlético Benavente F.S. en lo que resta de competición.
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