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Piragüismo | Campeonato de España de Invierno

La zamorana Eva Barrios, cuarta en el Campeonato de España de Invierno de Piragüismo

La palista del Durius Kayak se quedó a las puertas del podio en sénior, mientras que su compañera de club, Marina Giralda, concluyó en el "top ten" juvenil

Eva Barrios, del Durius Kayak, en el canal de La Cartuja.

Eva Barrios, del Durius Kayak, en el canal de La Cartuja.

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

Eva Barrios logró un meritorio cuarto puesto en el Campeonato de España de Invierno de Piragüismo. La palista del Duris Kayak obtuvo el mejor resultado de toda la expedición zamorana desplazada a La Cartuja de Sevilla (veteranos y paracanoe aparte) aunque en esta ocasión no pudo subir al podio.

Tras ser cuarta en su semifinal, la zamorana llegaba con opciones de medalla, pero, después de pelear en una gran regata, tuvo que conformarse con la "medalla de chocolate" al cruzar la meta por detrás de Estefanía Fernández, Míriam Vega y Begoña Lazkano. No obstante, la actuación de Barrios fue muy positiva y deja claro su buen estado de forma a estas alturas de la temporada, aunque hay margen de progresión hasta llegar al máximo de sus opciones.

Siguiendo con la categoría sénior K-1, Javier Pedruelo y Óscar Borrego, ambos integrantes del Amigos del Remo concluyeron la final en los puestos 24º y 57º, respectivamente, mientras que en C-1 Javier Bernal, del mismo club, ocupó el trigésimo lugar.

Amalia Toribio, del Piragüismo Duero

Amalia Toribio, del Piragüismo Duero / P. D.

Hasta esta última jornada del Nacional llegaron más palistas de Zamora. En lo que respecta a la categoría Sub-23, Marcos Antúnez, del Amigos del Remo, fue décimo sexto en C-1, mientras que, en kayak, Amalia Toribio Muñoz, integrante del Piragüismo Duero fue la 59ª en la final, mientras que en masculino Sergio Pereda y Spas Dimitrov fueron el 40º y 41º en la clasificación final.

La zamorana Eva Barrios, cuarta de España en Sevilla

Marina Giralda, décima en Sevilla / Cedida

Para acabar, este domingo también se disputaron las finales en categoría júnior. Marina Giralda (Durius Kayak) dejó buenas señales de su potencial y de que es una seria candidata a todo al concluir en el "top 10" en una regata de máximo nivel en la que peleó con rivales de máximo nivel. En esta misma categoría Lydia Rodríguez concluyó en el puesto trigésimo primero.

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Estos buenos resultados se suman a los logrados en las dos jornadas anteriores, personificados en los máster y los representantes en paracanoe.

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