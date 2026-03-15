Piragüismo / Campeonato de España de Invierno
Zamora rema hacia el podio en el Campeonato de España de Piragüismo
Varios palistas de la provincia estarán hoy en las finales del Nacional, mientras que Iker Gallego y Fernando Silvo fueron cuarto y undécimo en Paracanoe
Un buen número de palistas de la provincia luchará hoy domingo por las medallas en la tercera jornada del Campeonato de España de Invierno, que se está celebrando en La Cartuja de Sevilla, y donde ayer Iker Gallego quedó en cuarta posición en PK2 3.000 y es que el palista del San Gregorio Ciudad de Zamora volcó durante la prueba y no pudo recuperar todo el tiempo perdido, aunque, aún así, concluyó los 3.000 metros. Mientras, Fernando Silvo, del Actividades Náuticas, fue undécimo en PK3.
Además del paracanoe, se disputaron las series clasificatorias en busca de una plaza en las finales de hoy y fueron varios los zamoranos que las consiguieron. En Juvenil, la más destacada, con un tercer puesto en su serie fue Marina Giralda (Durius Kayak) pero también estará en la final Lydia Rodríguez, recien llegada al Amigos del Remo.
En Sub-23, por su parte, habrá varios representantes como Marcos Antúnez del Amigos del Remo en C-1 O Amalia Toribio (Piragüismo Duero), Sergio Pérez y Spas Dimitrov, en kayak. Por lo que se refiere a la categoría sénior, no hubo sorpresas y la incombustible Eva Barrios (Durius) se clasificó sin problemas como cuarta, y también estarán en la última regata por el título Javier Bernal, en canoa, y Javier Pedruelo y Óscar Borrego, en K-1.
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