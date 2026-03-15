Verónica Sánchez, del Vino de Toro Caja Rural, campeona de España de maratón en categoría F50

Verónica Sánchez, del Vino de Toro Caja Rural, sumó este fin de semana un nuevo título nacional a su ya extenso palmarés al coronarse campeona de España de maratón en categoría F50 gracias a una memorable actuación en el Campeonato de España Máster de Maratón.

Dificultades de la prueba

La atleta salmantina afrontó la prueba con la determinación que la caracteriza, consciente de la dificultad de medirse a rivales poco habituales en un escenario multitudinario, detalles que siempre complican las referencias durante la carrera. Sin embargo, y con condiciones meteorológicas favorables tras un sábado lluvioso, Sánchez superó cualquier obstáculo y cruzó la línea de meta con un tiempo de 2:48:49 con el que se alzó campeona.

Un gran inicio

La fondista del Vino de Toro Caja Rural fiel a su plan: mantener un ritmo constante a lo largo de la competición con el objetivo de bajar de 2:50. Kilómetro a kilómetro, la salmantina cosechó buenas sensaciones, creciendo en confianza al ver que podía tomar el mando de la carrera en sus primeras etapas y lograba mantenerlo sin mucho apuro hasta más allá de la mitad del recorrido.

Veronica Sánchez, en el podio ibicenco como campeona de España F50 en los 10 kilómetros. / Cedida

La pelea por el triunfo

Sin embargo, la maratón siempre guarda un tramo incierto. En torno al kilómetro 35, Emma Carreras, que finalmente sería segunda con 2:49:31, alcanzó a Sánchez. Lejos de ceder, la fondista del Vino de Toro Caja Rural respondió con firmeza hasta cruzar la línea de meta con una llegada en solitario que la coronó como campeona y con la que subió al peldaño más alto del podio que completó Mª Isabel Sixto Tato con un tiempo de 3:02:40.

"Me sentí fuerte", señaló Sánchez

“Me sentía fuerte, así que apreté un poco el ritmo, abrí de nuevo un pequeño hueco y luché por mantenerlo hasta la meta”, relató Sánchez tras su victoria. Un triunfo que le permite alargar la brillante trayectoria deportiva que ha forjado con esfuerzo y una admirable capacidad competitiva.