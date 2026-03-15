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Fútbol / Primera RFEF

Jaime Sancho, jugador del Zamora CF: "Las notas se dan en mayo"

El rojiblanco cree que todavía no es momento de fijarse en la clasificación

Jaime Sancho, en un momento del partido,

Jaime Sancho, en un momento del partido, / José Luis Fernández / LZA

P. F.

Tras la victoria del Zamora CF ante el Arenteiro (1-0), Jaime Sancho tomaba la palabra para recordar lo dura que es la “Primera RFEF” donde “todos los partidos son difíciles” y es que, a pesar del +3 final, al equipo rojiblanco le tocó sufrir hasta el final ante un rival en puestos de descenso. “Todos los partidos son difíciles y sabemos que tenemos que sufrir, pero lo importante es saber sufrir. Están saliendo los partidos cuando antes no salían y se tiene que ver que el equipo está en otra cara, confiamos en la idea y poco a poco intentaremos mejorar”, comentó el jugador en la sala de prensa del Ruta de la Plata.

Con todo y a pesar de haber dormido en puestos de play-off (cuartos empatados con el tercero) tras sumar 7 puntos de los últimos nueve puestos en juego, Sancho mostró su parecer sobre que “la línea ahora mismo es no fijarse todavía en la clasificación, quedan 10 partidos y hay que ir un poquito a poco”. No obstante, sí recordó que el objetivo que tienen es “ambicioso”, pero “las notas vienen en mayo”.

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