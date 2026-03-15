Jaime Sancho, jugador del Zamora CF: "Las notas se dan en mayo"

Tras la victoria del Zamora CF ante el Arenteiro (1-0), Jaime Sancho tomaba la palabra para recordar lo dura que es la “Primera RFEF” donde “todos los partidos son difíciles” y es que, a pesar del +3 final, al equipo rojiblanco le tocó sufrir hasta el final ante un rival en puestos de descenso. “Todos los partidos son difíciles y sabemos que tenemos que sufrir, pero lo importante es saber sufrir. Están saliendo los partidos cuando antes no salían y se tiene que ver que el equipo está en otra cara, confiamos en la idea y poco a poco intentaremos mejorar”, comentó el jugador en la sala de prensa del Ruta de la Plata.

Con todo y a pesar de haber dormido en puestos de play-off (cuartos empatados con el tercero) tras sumar 7 puntos de los últimos nueve puestos en juego, Sancho mostró su parecer sobre que “la línea ahora mismo es no fijarse todavía en la clasificación, quedan 10 partidos y hay que ir un poquito a poco”. No obstante, sí recordó que el objetivo que tienen es “ambicioso”, pero “las notas vienen en mayo”.