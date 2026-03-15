Nueva derrota para el Caja Rural Atlético Benavente en su visita a Noia

El Caja Rural Atlético Benavente cayó este domingo frente al Noia Portus Apostoli en un partido que se decidió en sus primeros compases, con dos goles favor de los locales.

Intenso inicio gallego

El conjunto gallego salió a la pista con una gran intensidad y apenas había transcurrido un minuto cuando Hugo García adelantó a los locales tras aprovechar una rápida jugada ofensiva que sorprendió a la defensa visitante.

El tempranero tanto obligó al Atlético Benavente a cambiar rápidamente su planteamiento e intentar hacerse con el control del balón para reaccionar cuanto antes. Sin embargo, el Noia mantuvo la presión alta y volvió a golpear poco después. En el minuto 7, Jorge González culminó una buena acción colectiva para ampliar la ventaja y colocar el 2-0 en el marcador.

Reacción benaventana

Con el resultado a favor, el conjunto local jugó con mayor tranquilidad, gestionando la posesión y tratando de controlar el ritmo del partido. El Atlético Benavente, por su parte, no bajó los brazos y comenzó a tener más presencia ofensiva, buscando recortar distancias mediante jugadas elaboradas y generando peligro sobre el arco rival, pero sin fortuna alguna.

Segunda parte de defensas férreas

En la segunda mitad, el Atlético Benavente mantuvo su insistencia ante un Noia que apostó por un juego más ordenado y por salir rápido al contraataque. Las ocasiones aparecieron en ambas partes, pero ninguna defensa dio su brazo a torcer. Incluso en los minutos finales, cuanado el cuadro blanquiazul tiró del juego sin portero y puso cerco a la portería de un Noia que se empleó a fondo para mantener la renta lograda al inicio del duelo.