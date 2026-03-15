El Barça golea al Sevilla y sigue firme al frente de la clasificación

El día en que los socios del Barcelona estaban llamados a las urnas para votar a quien será su presidente los próximos cinco años, Raphael Dias 'Raphinha' y Joao Cancelo eligieron LaLiga, liderando una goleada ante un triste Sevilla (5-2) para consolidar al conjunto azulgrana una jornada más en el liderato.

Un partido sorprendentemente plácido para el cuadro catalán, que se le puso muy pronto de cara y que además le permitió vengar aquel 4-1 que encajó en el duelo de la primera vuelta disputado en el Sánchez Pizjuán.

Flick entendió la visita del Sevilla como un partido de entre guerras y, pensando en el decisivo duelo de 'Champions' ante el Newcastle, reservó en el once a Lamine Yamal y Eric García.

Y así, con una banda derecha inédita con el joven Xavi Espart debutando como titular en el lateral y Roony ocupando la plaza del '10' en el extremo, casi todo el peligro azulgrana llegó por el costado izquierdo de Cancelo y Raphinha.

Ambos fueron los protagonistas de los dos primeros tantos del conjunto local, tras sendos penaltis forzados por Cancelo: en el primero fue derribado por Sow y en el segundo su internada en el área acabó interrumpida por una mano de Carmona.

Raphinha fue el encargado de transformar ambos: el primero al estilo Panenka y el segundo ajustando el balón a la cepa del poste derecho y haciendo inútil la estirada de Vlachodimos.

Apenas habían transcurrido veinte minutos y el Barça ya ganaba 2-0 sin hacer nada especial, porque el Sevilla ni había ido a buscar a su rival con la presión alta ni era capaz de robar encerrado atrás para salir a la contra.

El equipo dirigido este domingo por Javi Martínez, el sustituto habitual del sancionado Matías Almeyda, era además incapaz de tener el balón el tiempo suficiente para llegar a amenazar a Joan Garcia, que solo había tenido que intervenir en un remata inocente de Oso a un centro de Suazo.

Olmo hacía el tercero en el minuto 37 tras recibir una asistencia -también desde la izquierda- de Bernal. El mediapunta catalán, que ya había avisado a Vlachodimos con un duro disparo desde la frontal minutos antes, llegaba en carrera al corazón del área para conectar con el interior el balón al fondo de la red.

Lewandowski pudo hacer el cuarto poco después, pero cabeceaba ligeramente desviado un centro de Olmo a segundo palo. Y cuando parecía que la primera parte acabaría con un 3-0 inapelable, Oso, en la segunda llegada del Sevilla en todo el partido, conectaba una volea cruzada al segundo palo a centro de Juanlu que sorprendía a Joan García y daba esperanzas al cuadro andaluz para el segundo tiempo.

Almeyda movió ficha al descanso dando entrada a Ejuke y Vargas por Carmona y Suazo, para buscar más velocidad por banda. Y también sentando a Akor para poner a Maupay como referencia ofensiva.

Sin embargo, Raphinha sentenciaba a los seis minutos de la reanudación con un chut dentro del área que despistaba a Vlachodimos después de golpear en Gudelj.

Raphinha celebra su tercer gol en el Barcelona-Sevilla. / Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El tercero del brasileño nació de un eslalon eléctrico de Fermín, al que Flick había dado entrada en el entreacto para dosificar a Pedri pensando de nuevo en la visita del Newcastle del próximo miércoles.

El quinto llegaría cuatro minutos después, obra de Cancelo, que redondeaba su gran tarde recibiendo de Raphinha en el centro del campo un balón que dejaba pasar Lewandoski, para plantarse frente a Vlachodimos, recortar a Gudelj y salvar la entrada de Oso para rematar a gol.

Faltaba media hora aún de partido y el Camp Nou, que este domingo abrió el gol norte para aumentar su capacidad hasta los 62.000 espectadores y recuperó la ubicación habitual de la Grada de Animación en el Gol Sur, era una fiesta.

Era el momento de que el estadio, que coreaba el nombre de Gavi nada más salir a calentar, disfrutara de la reaparición del centrocampista andaluz tras seis meses de baja por una grave lesión de menisco.

Pero antes, Araujo cabeceó alto, Vlachodimos frustró la redención de Lewandowski y Vargas, a pase del exazugrana Alexis -partido muy gris el del internacional chileno en su regreso al Camp Nou- obligó a Joan García a desviar su disparo a córner.

Con Gavi recién ingresado en el campo luciendo el brazalete de capitán que se apresuró a cederle a Araujo, Lewandowski alargó su mala racha enviando fuera su disparo en un mano a mano con el portero visitante tras recibir un pase filtrado de Fermín.

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Y, como en la primera mitad, el Sevilla vio puerta en el añadido con un cabezazo de Sow -libre de marca- a centro de Oso que colocó el definitivo 5-2 en el marcador.