Gran triunfo del River Zamora FS ante el Salamanca de Chema Sánchez

El River Zamora FS sigue mostrando su buen momento de forma y en Salamanca consiguió imponerse al tercer clasificado del grupo tras un encuentro muy disputado en el que los visitantes supieron aguantar los envites de su rival y aprovecharon los espacios para salir rápido a la contra y adelantarse hasta 4 veces en el electrónico. Empató en tres de ellas el FS Salamanca, pero poco pudo hacer después de que Vigara firmase su segundo gol de la noche y volviese a adelantar a los zamoranos ya en el último suspiro del encuentro.

River Zamora FS buscaba continuar con su buena racha en Salamanca, aunque sabían los zamoranos que no iba a resultar fácil vencer en la pista de uno de los gallitos del grupo. Para ello, los visitantes iban a tener que jugar al 200% de principio a fin y con esa idea saltaron a la cancha. Lo tenía claro River Zamora FS, había que tratar por todos los medios de no dejar correr al rival, cerrando bien los espacios y buscar las contras para sorprender al equipo salmantino. Dicho y hecho.

Comienza el encuentro

Primera jugada del encuentro, balón para el Salamanca, que arma el ataque, cede ante la presión defensiva del rival y no repliega a tiempo, permitiendo a Samuel Borjas salir rápido a la contra y anotar el 0-1 cuando apenas se había cumplido el primer minuto de juego. Pero la alegría iba a durar poco. FS Salamanca tenía el balón y apretaba con todo, moviendo y moviendo hasta conseguir meter un balón en el área donde Cristian no perdonaba, batiendo al meta visitante y colocando el 1-1 en el marcador en el minuto 3.

La intensidad era máxima. Los locales atacaban sin descanso ante un River Zamora FS que seguía defendiendo con mucha intensidad, aguantando las embestidas de los locales hasta que en el minuto 8 aprovechaba una nueva contra para volver a colocarse por delante con un gol de Iván Muñoz. El partido se abría en la recta final de la primera mitad, con el FS Salamanca volcado en busca del gol y los visitantes aprovechando las contras a la perfección. Así, después de que Dani Montes colocase de nuevo la igualada en el minuto 14, Vigara volvía a adelantar a los zamoranos, que conseguían irse al descanso con esa renta mínima en el electrónico (2-3).

Segunda parte,mismo guion

Ya en la segunda parte, el guión del partido no cambiaba. Los locales tenían más posesión de balón, dominaban y conseguían generar más peligro. Pero los zamoranos no bajaban la guardia y conseguían mantener la intensidad en defensa, abortando las llegadas del rival a base de trabajo y buenas ayudas para mantenerse por delante en el luminoso. Sin embargo, las numerosas llegadas del FS Salamanca acabaron dando fruto y en el minuto 32 los charros conseguían igualar de nuevo la contienda con un nuevo trallazo de Dani Montes.

El empate no era un mal resultado para los zamoranos, que no abandonaban su táctica defensiva. Mientras, el Salamanca necesitaba más, ganar en casa era casi vital para seguir peleando por el play off y los locales metían una marcha más en los últimos minutos para tratar de conseguir la victoria. Una vez más, sin embargo, eran los zamoranos quienes se llevaban el gato al agua, aguantando los envites locales y aprovechando un contraataque para volver a adelantarse en el marcador en el último suspiro del encuentro, sin tiempo ya para que los salmantinos empatasen de nuevo. e de Dani Montes. Sin embargo, en el último suspiro, el River Sala Zamora hizo el definitivo 3-4 y asestó un duro golpe a los de Chema Sánchez.