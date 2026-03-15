Un gran Miguel sostiene al CD Villaralbo ante el Becerril

Empate para un Villaralbo que volvió de tierras terracampinas con un punto gracias a la actuación estelar de Miguel. El arquero sostuvo al equipo en los momentos más delicados de la contienda con paradas de todos los colores que permitieron a los de Oji volver a tierras zamoranas al menos con un reparto. Fue una primera parte muy igualada en la que el Becerril salió a jugar de tú a tú a un Villaralbo incapaz de romper el entramado defensivo de un Becerril que saltó al terreno de juego con las líneas muy juntas. No obstante los pupilos de Oji se las vieron y se las desearon para romper la tela de araña interpuesta por los terracampinos.

Al término de los primeros 45 minutos tanto Miguel del Río como Sevillano fueron espectadores de lujo que enfilaron el túnel de vestuarios al descanso sin tener que efectuar ni una sóla parada. Eso no significó que no hubiese acercamientos significativos. De hecho en las postrimerías del primer acto se produjo la única y más clara ocasión de la primera parte. La jugada nació en un balón dividido ganado por Amador para quedarse solo ante Miguel. El ariete palentino quiso medirse en velocidad ante el cancerbero pero echó el cuero muy en largo ante la salida del portero. El cuero se perdió por línea de fondo sin opciones para el remate final. Por ahí se esfumaron las opciones de irse con ventaja al descanso para un Becerril que a base de bunquerizar su área pudo poner en jaque a un cuadro zamorano que fue incapaz de poner el peligro el arco de un Miguel Ángel Sevillano que gozó de una primera parte más que placentera.

Miguel del Río. / Cedida

Segundo tiempo

Tras la reanudación el partido siguió por los mismos derroteros. De nuevo el orden de los morados causó estragos a un Villaralbo que no acababa de encontrar el botón con el que hacer daño a los pupilos de Francisco Olea. No obstante los locales lograron ser superiores durante el segundo acto hasta con seis ocasiones claras de gol.Una de Alejandro Conde que abortó Miguel, dos de Amado que se acabó topando con el arquero, un libre directo botado por Ismael al que respondió Miguel con instintos felinos sacando el balón de la escuadra con una parada de bella factura. El propio Ismael en el tramo final probó suerte con un disparo seco abajo al que respondió de nuevo Miguel con éxito. Incluso David tampoco no pudo traducir su instinto depredador en gol ante un Miguel inconmensurable que coleccionó paradas de todos los colores. Con los palentinos volcados en busca de la victoria en el tramo final el Villaralbo pudo llevarse el gato al agua en un mano a mano ante Sevillano que se perdió en el limbo.

Al final, un empate que sabe poco dadas las aspiraciones del Villaralbo pero... punto es punto.