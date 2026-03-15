Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora: ""No estuvimos a la altura ante Gijón y hay que pedir perdón a la afición por ello"

Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora, comentó ayer tras la derrota de su equipo que la contienda apuntó a un déficit ofensivo como causa del 25-30 encajado en el Ángel Nieto. Un marcador que hizo vencedor "de forma justa" a Royal Premium Gijón y por el que pidió perdón al aficionado, señalando que lo que más le preocupa es "el aspecto psicológico".

Gijón, ganador justo

"Creo que han ganado de manera justa, han sido mejores. Gestionaron muy bien los tiempos de juego y nos generaron una ansiedad enorme", admitía el técnico gallego tras la derrota en el Ángel Nieto, dando como motivo de ello "todos los fallos de cara a portería", que fueron "muchos".

Diferencia en el juego

Mojón aseguró que "ese errar en la portería contraria, tener que defender e ir a contracorriente sin poder correr le cuesta mucho al equipo, le causa mucha ansiedad"; una dinámica que comparó con la de Gijón en pista: "en cambio, Gijón jugó largo, anotando varios goles en pasivo y eso es síntoma de una gestión magnífica por parte de un equipo que, además, se supo adaptar en todo momento al partido". Y por ello, destacó que "Gijón fue justo vencedor".

Disculpas al aficionado

Tras la derrota, Mojón tuvo a bien dirigirse a los seguidores del equipo pistacho para disculparse: "hay que pedirle perdón a la afición porque hoy no hemos estado a la altura y prometerles que esta semana vamos a trabajar más y mejor".

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Remontada sin fundamento

En cuanto al tramo final de partido y la reacción de los suyos, Mojón fue claro: "Con la 5-1 les hicimos algo de daño, pero fue más por voluntad que por trabajo táctico". "Al final, aunque Lucas haya parado en ese tramo y nos hayamos acercado en el marcador, nos seguía costando hacer gol. Nos ha costado llegar, hacer circular el balón y separar a sus defensores", aseguró.

Tareas defensivas

Por otra parte, sobre las lagunas defensivas de su conjunto a lo largo del encuentro, el técnico hizo un análisis conciso pero bastante preciso de lo visto en pista. "Los primeros minutos defensivos son buenos. Con 6-4 en el marcador estábamos bien, pero nos hemos desordenado a partir de ahí. No hemos sabido ajustar la altura de los centrales ni hemos estado bien en los golpes francos", indicó al respecto un Félix Mojón.

El mayor déficit

Sin embargo, para Mojón el mayor debe del BM Caja Rural Zamora ante Gijón estuvo en otro área. "El principal déficit hoy es psicológico. Podemos trabajar no solo a nivel táctico, tenemos también que pensar que "cuando se baja la persiana" o juegas contra un portero que te causa desesperación hay que mantener la calma para que no acabe ganando la batalla y no pierdas el ritmo de partido. Saber que hay que consolidar los parciales, poner atención a no correr con desorden... creo que es lo que más podemos sacar en limpio del duelo", reflexionó.

La lesión de Escudero

Por último, Félix Mojón aseguró que no quería "ni pensar" en la lesión sufrida por Raúl Escudero o el posible alcance de la misma. "No quiero pensarlo, es duro", afirmó, explicando: "Desde mi posición me ha parecido una acción fea y, lo único que me consuela, es que me ha parecido un movimiento lateral. Eso podría señalar que no se trata del ligamento cruzado... pero hay que esperar y cruzar los dedos".

Toca seguir avanzando

La acción aumenta el número de bajas pistacho y complica al líder de cara a la recta final de liga, forzando una resignación lógica en el banquillo zamorano. "Son las reglas del juego con las que nos está tocando jugar. Creo que la suerte hay que buscarla, pero es un favor aleatorio. Espero que, en algún momento, esa suerte caiga de nuestro lado. Hasta entonces solo toca sonreír y seguir trabajando".