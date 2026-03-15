El Club Rítmica Mapecca logra una medalla y seis clasificaciones para el Campeonato de España

El Club Mapecca participó este sábado en el Campeonato Autonómico de Individual Base en Roa de Duero, competición clasificatoria para el Campeonato de España, firmando una gran actuación y logrando varias plazas para la cita nacional.

La jornada comenzó con la categoría juvenil 2008-2007. En ella, Lucía Martínez consiguió la clasificación para el Campeonato de España. Muy cerca se quedó Elena Álvarez, que terminó a tan solo 0,03 puntos de lograr el pase, quedando en el puesto inmediatamente anterior al último que daba acceso a la clasificación.

A continuación se disputó la categoría cadete 2011, donde Carolina Luengo y Amaya Salgado lograron clasificarse para el Campeonato de España. Cabe destacar la tercera posición de Amaya Salgado, tras realizar un precioso ejercicio de pelota.

Después llegó una de las categorías más exigentes de la jornada, con 44 participantes y únicamente 15 plazas para el Campeonato de España. El Club Mapecca estuvo representado por Raquel Gutiérrez, Nerea Sutil, Paula Ratón, Adriana Fernández y Marta García. Finalmente, Adriana Fernández y Marta García consiguieron la clasificación, mientras que sus compañeras quedaron a pocos puestos de lograr también el pase, puestos totalmente méritos, no solo por la cantidad de gimnastas, sino también por el nivel de las participantes.

Por la tarde fue el turno de la más pequeña del club en la competición, en la categoría alevín 2015, donde Laura Alonso logró séptima posición, resultado que le permitió también conseguir el pase al Campeonato de España.

Con estos resultados, el Club Mapecca cierra una gran jornada, logrando seis clasificaciones para el Campeonato de España que se celebrará en Oviedo del catorce al 19 de abril, siendo reflejo del trabajo y esfuerzo de gimnastas y entrenadora durante toda la temporada.