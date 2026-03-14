Zamora CF - CD Arenteiro: Toca reafirmar la candidatura rojiblanca al play-off con una nueva victoria en casa

En plena jornada de reflexión por las elecciones autonómicas de Castilla y León, el Zamora CF afronta en el Ruta de la Plata un duelo decisivo para demostrar que su proyecto deportivo avanza en la dirección correcta. Tras recuperar el pulso competitivo en Avilés, los rojiblancos reciben a las 16:15 al CD Arenteiro con la intención de confirmar que la crisis de resultados ha quedado atrás y que el equipo de Óscar Cano está preparado para pelear por los puestos de play-off.

Una lucha por el play-off cada vez más ajustada

La batalla por entrar en la zona noble de Primera RFEF se presenta más abierta que nunca, con diferencias mínimas que pueden decidirse por un empate inesperado o un gol aislado. Así lo advertía Cano, recordando que cada punto será determinante en el tramo final. Con 33 puntos aún en juego, el técnico subraya que incluso “un gol puede marcar la línea” entre ser quinto o sexto al final de la temporada.

Las imágenes del partido entre el Zamora CF y el CD Guadalajara / J. L. F.

Confianza renovada tras el triunfo en Avilés

La realidad competitiva de la liga obliga al Zamora CF a saltar al césped sin titubeos. El triunfo ante el Real Avilés dejó buenas sensaciones gracias a un plan de juego diferente, más práctico y eficaz. Una propuesta que podría repetirse esta tarde, aunque con ciertos matices tácticos.

Un equipo más camaleónico para el tramo final

Cano destacó que el reciente cambio de estilo ha dado al Zamora CF “otro traje” táctico para afrontar cada partido. Un fondo de armario imprescindible en la recta final, donde la capacidad de adaptación será clave. No es lo mismo jugar en el Suárez Puerta que en casa, ni enfrentarse al Real Avilés que al CD Arenteiro o al Real Madrid Castilla, próximos rivales.

El mono de faena, la prenda de moda

Todo apunta a que el Zamora CF no repetirá exactamente el mismo “traje” del pasado domingo, aunque sí mantendrá su esencia. Como señaló Miki Codina, la mentalidad es clara: “Hay que dar el 200% porque con la calidad puede que no dé para ganar”. El equipo asume que el mono de faena es ahora su mejor aliado.

Líneas juntas y presión organizada

La confianza no se recupera de un día para otro, por lo que el Zamora CF mantendrá un estilo similar al mostrado en Avilés: líneas juntas, presión coordinada y un bloque compacto. Nada de desordenarse salvo que el juego con balón permita estirarse con criterio.

Un Arenteiro peligroso pese a su clasificación

El principal objetivo será evitar errores ante un CD Arenteiro capaz de complicar a cualquiera pese a ser penúltimo. Sus números lo demuestran: Mingo, máximo goleador de la categoría, es una amenaza constante. De ahí que el orden y la eficacia sean las prioridades rojiblancas.

Plantilla casi al completo para ejecutar el plan

Para este duelo, el Zamora CF cuenta con todos sus efectivos salvo los lesionados Ale Marcelo y Farrell, estando ya disponible Merchán tras cumplir sanción.

Un once flexible para un partido exigente

Con estos mimbres, el “sastre” Óscar Cano deberá confeccionar un once capaz de adaptarse al contexto. Podría apostar por tres centrales o repetir con una línea de cuatro, pero la clave será la flexibilidad.

No se esperan grandes cambios en los nombres, aunque sí algún ajuste ofensivo si eso contribuye a sumar tres puntos y reforzar la candidatura del Zamora CF al play-off.