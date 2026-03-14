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Fútbol | Regional de Aficionados

El Zamora B vuelve a tropezar y cae en casa de La Cistérniga

Un gol en cada tiempo arruinan las opciones del filial que acabó en inferioridad, 2-0

Once inicial del Zamora B

Once inicial del Zamora B / zcf

A. O.

Zamora

El Zamora B regresó de vacío de su visita a La Cistérniga en un encuentro en el que jugó muchos minutos en inferioridad tras la expulsión de Aner y donde no encontró el camino del gol. El filial rojiblanco sigue bajando puestos en la clasificación y necesita un triunfo para evitar problemas.

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