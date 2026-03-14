Fútbol | Regional de Aficionados
El Zamora B vuelve a tropezar y cae en casa de La Cistérniga
Un gol en cada tiempo arruinan las opciones del filial que acabó en inferioridad, 2-0
A. O.
Zamora
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