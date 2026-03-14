Sábado "clave" para la lucha por la permanencia para los equipos zamoranos

Los cuatro conjuntos zamoranos que militan en la Regional de Aficionados saltarán hoy al césped para intentar adjudicarse los tres puntos en juego de la 23ª jornada del Grupo B. Un capítulo marcado por la lucha por la permanencia, ya que son varios los encuentros de los representantes de la provincia que se antojan importantes en su camino para la salvación.

Moraleja CF-Laguna

El que parece llamado a tener mayor peso en la carrera por la permanencia es el duelo que se disputará en Moraleja del Vino a partir de las 17.00 horas. Un envite entre el Moraleja CF y el CD Laguna, dos equipos que necesitan con urgencia los tres puntos. Los locales son últimos y no pueden permitirse más errores, como la derrota en Béjar de hace unos días; mientras que, su rival, es antepenúltimo y tampoco está para hacer concesiones.

Noname-Béjar Industrial

No muy lejos de allí, en los anexos del Ruta de la Plata, tendrá lugar a partir de las 16.00 horas otro duelo de interés en la lucha por evitar el descenso. El CD Noname, séptimo con 29 puntos, recibe a un Béjar Industrial que es 13º con 26.

Los de Romasanta rompieron su gran racha de resultados en Benavente y una segunda derrota hoy minimizaría lo hecho hasta ahora; además, daría alas al cuadro bejarano, que no pierde desde hace cuatro semanas y mantiene una línea ascendente.

Noel trata de hacerse con el balón ante dos jugadores del CD Benavente en el duelo jugado entre ambos equipos en Zamora. / José Luis Fernández

La Bañeza - CD Benavente

Los salmantinos cuentan con un punto menos en la clasificación que el CD Benavente, al que le toca este fin de semana un choque realmente complicado ante La Bañeza. Un duelo de necesidades contrapuestas, ya que ambos necesitan los puntos en juego a partir de las 17.15 horas: los locales para acercarse a la zona de privilegio; los "tomateros", para ganar calma.

La Cistérniga - Zamora CF "B"

Por último, aunque juegue a las 15.00 horas, la jornada la completa un Zamora CF "B" que parece haberse reencontrado con su estilo y que viaja a casa de un rival directo, La Cistérniga. Los rojiblancos rompieron la pasada semana su sequía de victorias y encaran el duelo entre "vecinos clasificatorios" con la intención de acentuar la diferencia entre el octavo y el noveno clasificado.