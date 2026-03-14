Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "No hemos parecido un equipo de la zona alta"

Contento por los puntos, pero no con el juego expuesto por los suyos, sobre todo en la primera parte. Así se mostró Óscar Cano al término del encuentro donde reconocía que "no parecimos un equipo de la zona alta" de la clasificación. El entrenador del Zamora CF sí confía en volver a ver brotes verdes en el juego de los suyos y un equipo mejor al que se ha visto últimamente pero también avanzó que "lo que quedan por delante son partidos muy feos". El técnico no hablaba solo de ellos sino también del resto de rivales que, a estas alturas de campeonato, priorizan el no perder, el no encajar y eso hace mermar el espectáculo que ofrecen sobre el verde. Con todo Cano fue claro, y lo mejor de este sábado a su juicio fue "el resultado, los tres puntos", reiterando que "el equipo no está como hace mes y medio", algo que lamentó hace también dos semanas, aunque en ese momento el resultado fue un empate.

Respecto al encuentro vivido frente al Arenteiro, Cano también admitió que en la primera parte "fuimos capaces de generar con ritmo", un hecho que les obligó en el descanso a reajustar a los jugadores, teniendo la sensación de que "habíamos desperdiciado 45 minutos". "En el segundo tiempo hemos cambiado la forma de defender y pienso que la entrada ha sido lo mejor de todo el partido", y es que los suyos sí mostraron garra durante muchos minutos.

Con el gol de Mario Losada, añadió el granadino, "nos estabilizamos" y también se refirió al penalti en contra que Mingo estrelló contra el larguero donde "la diosa fortuna vino a abrazarnos".

Por último, Cano habló de la situación de Abde Damar que volvió a pedir el cambio. Sobre el jugador, el técnico explicó que no está al 100% físicamente ya que sufre una microrrotura en la zona de la tibia que los fisios tienen controlada, y también al estar cumpliendo con el Ramadán, hace que los niveles de hidratación también afecten a su estado. n