Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zamora CF - CD ArenteiroSemana Santa Zamora: Banzo de Honor 2026Alteisa Drumfest: Festival de bateristas en ZamoraAgresión a candidato Podemos Castilla y LeónMapa interactivo Zamora ruralElecciones en Castilla y LeónResultados Elecciones Autonómicas Castilla y León
instagramlinkedin

Fútbol | Regional de Aficionados

El Noname supera al Béjar en el Ruta y apunta cada vez más alto

El equipo de la interrogación ganó 4-2

Una imagen del partido del Noname. | J. L. F.

Una imagen del partido del Noname. | J. L. F.

A. O.

Zamora

El Noname disfrutó de una nueva victoria en casa que le permite apuntar alto en la clasificación. En esta ocasión el partido ante el Béjar se pudo muy pronto de cara y en el 49’ ya se veía un 3-0 en el marcador. Los visitantes reaccionaron con dos goles, pero los locales supieron mantener la calma y matar el encuentro desde los 11 metros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents