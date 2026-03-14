El Noname supera al Béjar en el Ruta y apunta cada vez más alto

El Noname disfrutó de una nueva victoria en casa que le permite apuntar alto en la clasificación. En esta ocasión el partido ante el Béjar se pudo muy pronto de cara y en el 49’ ya se veía un 3-0 en el marcador. Los visitantes reaccionaron con dos goles, pero los locales supieron mantener la calma y matar el encuentro desde los 11 metros.