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Fútbol | Regional de Aficionados

El Moraleja CF pierde en casa tras encajar un gol en el añadido

El partido acabó 1-2 en contra

MORALEJA CF

MORALEJA CF / Moraleja CF

A. O.

Zamora

El Moraleja CF no pudo defender el empate y cayó derrotado en el tiempo de añadido frente al Laguna en un encuentro en el que la tensión fue creciendo con el paso de los minutos. Fueron los visitantes los primeros en acertar en el José Ramos, pero en el 74’ Rubén ponía las tablas y daba esperanzas de poder sumar, pero en el 91, el Laguna daba al traste con las aspiraciones al hacer el segundo. 1-2.

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