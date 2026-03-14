Fútbol | Regional de Aficionados
El Moraleja CF pierde en casa tras encajar un gol en el añadido
El partido acabó 1-2 en contra
A. O.
Zamora
El Moraleja CF no pudo defender el empate y cayó derrotado en el tiempo de añadido frente al Laguna en un encuentro en el que la tensión fue creciendo con el paso de los minutos. Fueron los visitantes los primeros en acertar en el José Ramos, pero en el 74’ Rubén ponía las tablas y daba esperanzas de poder sumar, pero en el 91, el Laguna daba al traste con las aspiraciones al hacer el segundo. 1-2.
- El juzgado autoriza el despido colectivo de los 28 trabajadores del Hotel Convento I en Coreses
- Los Caballeros Templarios alistanos conquistan siglos después la Casa de Zamora en Madrid
- Encargan a una imprenta zamorana las papeletas electorales para el domingo y esta es la factura que les pasa
- Hasta siempre, compañero Guti
- Una zamorana pierde su negocio tras pagar "religiosamente": "Hunden a mis hijos, pero también el emprendimiento rural"
- DIRECTO | Zamora CF - CD Arenteiro: sigue el encuentro con nosotros
- Atrapado en su propia plaza de aparcamiento en Zamora: '¡Cuánto sinvergüenza hay por el mundo!
- Los aspirantes a regentar el merendero de Los Tres Árboles de Zamora visitan las instalaciones