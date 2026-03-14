Losada da los tres puntos al Zamora CF frente a un Arenteiro en descenso en el Ruta de la Plata

El Zamora CF sumó este sábado tres puntos más en su casillero y lo hizo en un encuentro en el que, sin mostrar su mejor versión y con un solitario gol de Losada, obtuvo el máximo botín, hecho que permite a los rojiblancos seguir mirando hacia arriba. No fue tarea sencilla, sobre todo en un primer tiempo en el que se evidenciaron carencias ante un rival en descenso, pero en el segundo sí se pudo desequilibrar el 0-0 inicial para celebrar la victoria

Con el play-off al alcance de la mano arrancó un encuentro en que Óscar Cano no especuló en su once. El granadino, consciente de que en la memoria colectiva continuaba el “espectáculo” ofrecido hace dos jornadas ante el Guadalajara, no revolucionó su once apostando por el mismo equipo que se imponía hace una semana al Real Avilés y que lograba romper la crisis de resultados: Fermín Sobrón, Miki Codina, Erik Ruiz, Luismi Luengo, Sergi López, Carlos Ramos, Markel, Sancho, Abde Damar, Kike Márquez y Mario Losada.

Concienciados en ese reto volver a posicionarse como serios candidatos a los puestos de play-off, los rojiblancos tenían como primera tarea dominar desde el inicio a un Arenteiro en descenso, pero también era necesario ofrecer algo más que la victoria a una afición deseosa de buen fútbol. A pesar de esta realidad, fueron los visitantes, liderados por David Ferreiro, los primeros en pisar área rival y probar a Fermín con un par de aproximaciones fáciles para el riojano pero que demostraron que los orensanos llegaban dispuestos a quemar naves. Enfrente, el Zamora pasó los primeros minutos repeliendo las llegadas rivales y tratando de crear desde atrás un ataque que no terminaba de ser fluido.

En este guion transcurrió el primer cuarto de hora en un Ruta de la Plata que buscaba motivos para aplaudir a los suyos, y así llegó la primera gran oportunidad: una buena falta que botó Carlos Ramos, pero de la que no sacaron petróleo. Pudo ser, no obstante, el punto de inflexión que necesitaba el ZCF para empezar a apretar con dos saques de esquina consecutivos, tratando también de ganar el pulso en intensidad y convertirse en dominador del encuentro, algo que tampoco terminaba de conseguir. En jugada no estaba saliendo nada, y la baza era aprovechar el balón parado, aunque tampoco fue posible en una nueva falta sobre Ramos que puso el mismo capitán pero que Miki Codina envió a las nubes para que, poco después, fuese Kike Márquez el que probara suerte con un buen disparo que atrapó el meta. Se entraba en la recta final de una primera parte en la que el cuadro local no había conseguido plasmar la superioridad que se le presupone, viéndose durante muchos minutos en verdaderos apuros y en otras ocasiones algo desquiciado por las decisiones arbitrales.

Segunda mitad

El “debe” de la mejoría estaba claro para un segundo tiempo que arrancó con un cambio en el cuadro rival, pero con los mismos protagonistas entre los locales. Lo que era urgente era dar un paso al frente en actitud y sí pareció que el Zamora saltó con más motivación y dispuesto a encerrar al Arenteiro, pero ahora hacía falta acierto en los últimos metros. Con un ataque mucho más agresivo, el equipo de Cano buscó el primero de la tarde alentado por su afición y Luismi Luengo lo rozó tras una buena falta que puso Kike Márquez, pero ahí sí, el meta se adelantó al central rojiblanco para que minutos después lo intentara Markel con un disparo demasiado alto. Enfrente, el Arenteiro encontraba muchas más complicaciones en su ofensiva y apenas aparecía arriba centrando su trabajo en defensa, mientras que Cano multiplicaba el potencial dando entrada a Carbonell por Sergi López.

Se superaba la hora de partido y el Zamora iba tomando cada vez más protagonismo, pero no acertaba, ni siquiera en una falta peligrosísima que el “7” rojiblanco estrelló en la barrera, ni poco después en una gran jugada de Abde que murió en la orilla. A la tercera no se podía fallar y tras un gran centro de Sancho, Losada cabeceaba para poner el 1-0 en el marcador. Quedaban veinte minutos para defender o ampliar el marcador, y Abde pudo hacerlo, pero no encontró fortuna en los últimos metros antes de ser sustituido. La tensión fue subiendo y se incrementó cuando el árbitro decretó un penalti de Kike que pudo hacer peligrar la victoria, pero el disparo de Mingo se estrelló contra el larguero y el triunfo por la mínima se mantenía a pesar de las reclamaciones foráneas.El Arenteiro se mostraba dispuesto a morir matando y el Zamora no consiguió cerrar el encuentro por lo que tocó sufrir durante los 8 minutos de añadido aunque al final sí se pudo celebrar el triunfo.