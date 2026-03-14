Javier Bernal y José Luis Román, campeones de España Master de piragüismo

Los zamoranos Javier Bernal y José Luis Román Mangas se proclamaron este viernes campeones de España en sus respectivas categorías Master en la primera jornada del Campeonato Nacional que, como es tradicional, se disputa en el canal de La Cartuja de Sevilla.

Javier Bernal (Amigos del Remo) se colgó la medalla de oro en la prueba del C1 5.000 Master 35-39, mientras José Luis Román Mangas (Canoa Kayak Zamora) fue primero en la categoría 60-64 del K1 en la que además José Miguel Herrador (Amigos del Remo) terminó cuarto y Manuel Pérez (CKZ), décimo.

La tercera medalla para el piragüismo zamorano en estos campeonatos se la llevó Javier Pedruelo (Amigos del Remo) en el K1 35-39, mientras su compañero de club José Carlos Ramos se colgaba la medalla de plata en el C1 5. 000 55-59.

Otro resultado destacado fue el séptimo puesto de José Manuel Talón (Canoa Kayak Zamora) en el K1 55-59, mientras Rafael Talón entraba en la duodécima plaza. En el k1 50-54, tamibén sobre 5.000 metros, Luis Roales (Sangregorio Ciudad Zamora) fue undécimo, Ángel Porto (A. Remo) vigésimo y Gildo Fernández (A. Remo)se clasificó en el puesto 41º. La participación zamorana en esta primera jornada del Campeonato de España de Invierno se ocmpletó con Fernando Álvarez (Durius Kayak), décimo tercero en el K1 40-44.

Este fin de semana, el Sprint viaja hasta Sevilla para disputar la competición que, tradicionalmente, abre la temporada de la especialidad en España. El canal del CEAR de La Cartuja es la sede del LVI Campeonato de España de Invierno de 5000 metros, una competición en la que hay inscritos un total de 898 palistas para disputar las pruebas de K1 y C1 en categoría Junior, Sub 23, Senior y Masters, tanto en hombres como mujeres, además de las pruebas de Paracanoe en las que hay inscritos 66 palistas entre todas las categorías (PK1, PK2, PK3, PV1, PV2 y PV3) que disputarán sus finales sobre la distancia de 3000 metros.

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Van a estar presentes los cuatro ganadores de la pasada temporada que defenderán título en sus respectivas pruebas. En el K1 masculino, Paco Cubelos buscará su séptimo entorchado, además llega con la moral por las nubes después de vencer en el Selectivo en el K1 1000 y obtener su plaza para las copas internacionales. Su competencia será dura, ya que la plata (Walter Bouzán) y el bronce (Adrián Martín) de 2025, estarán en la lista de salida para tratar de arrebatarle la corona. La prueba del K1 femenino tiene en su lista de salida 67 participantes entre las que no estará la zamorana Laura Pedruelo pero sí Eva Barrios, ambas acostumbradas a subir al podio en Sevilla . La extremeña Estefanía Fernández es la actual campeona y, en su cabeza está la idea de conseguir el póquer de oros en Sevilla, ya que no se baja de lo más alto del podio desde 2023. n