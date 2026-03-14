Gijón visita al BM Zamora con nuevo entrenador

El Balonmano Zamora Caja Rural recibirá esta tarde (20.00 horas) al Royal Premium Gijón, un rival que pese a contar con una plantilla muy contrastada, ocupa actualmente el puesto 13º en la clasificació del Grupo 2 de Primera Nacional. El Gijón Jovellanos jugará muy motivado hoy en el Ángel Nieto ya que debutará en su banquillo Diego Dorado que ha asumido la dirección del equipo esta misma semana, después de ser director técnico del Club Jovellanos desde el año 2022, cargo que compatibilizará ahora con el de entrenador del primer equipo.

Dorado ha sido entrenador en Liga ASOBAL con el BM Nava y segundo entrenador del Ademar de León y ha sido responsable del área técnica en clubes de referencia como Itxako y Ademar. Posee además una amplia experiencia dirigiendo equipos filiales en División de Honor Plata Femenina y Primera Nacional Masculina. Es además el actual seleccionador nacional universitario de España.

Dorado sustituye a Gonzalo Aguirre deja de ser entrenador después de cuatro temporadas en el Gijón Jovellanos, club al que llegó como jugador y en la temporada 15/16, con la creación de los equipos de base, pasó a formar parte del cuerpo técnico. Ascendió como técnico del primer equipo en la temporada 22/23 y permanecerá en la estructura técnica del club asturiano.

En e BM Zamora, esta misma semana ha vuelto a ser protagonista Filipe Ferreira, que ha pasado por el quirófano para solucionar su rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda. El jugador brasileño se despide de la presente temporada y no podrá reaparecer hasta bien entrada la próxima. Además sigue sin poder jugar todavía el zamorano Guillermo García. Afortunadamente Pau Ortega ya reapareció en la pasada jornada y estará disponible para regresar hoy al Ángel Nieto.

En el seno del Balonmano Zamora ya no existe otra obsesión que la de prepararse para la fase de ascenso que ya tiene prácticamente asegurada y ganando hoy a Gijón, podría ser ya de forma matemática. El entrenador Félix Mojón explicó en rueda de prensa que la del Gijón "es una buena plantilla aunque al ser una plantilla joven puede tener más ilusión pero también ser más inexperta, pero si tenemos claro que es un equipo con mucha calidad, que juegan muy bien individualmente, no es una plantilla de kilos, de físico, e imagino que, con el nuevo entrenador, los jugadores intentarán demostrar que tienen un puesto en el equipo y llegarán con energías renovadas". Félix Mojón recordó la racha de derrotas que ha encajado el Gijón, "dos de ellas muu duras, y vendrán a reinventarse". A juicio del entrenador del BMZ, el Gijón es un equipo que circula bien el balón, juega bien en el "uno contra uno", con defensa profunda, aunque "nosotros tenemos que seguir pensando en nosotros", dijo Félix Mojón en la rueda de prensa previa al partido de esta tarde-noche.

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Primera vuelta

El técnico orensano recuerda que el partido de la primera vuelta en Gijón fue "un partido duro, no nos pudimos despegar en ningún momento, no fuimos capaces de subir de dos o tres goles de ventaja. Atacan con dos jugadores pequeños, Lucas y Suárez, que van muy bien en el "uno contra uno", Madrazo que lanza de fuera, tienen un buen pivote, dos extremos de muchísima calidad y un portero bueno. Es una plantilla para estar en el "top 3". Fue muy difícil ganarles". Mojón no cree que Gijón vaya a pasar problemas para lograr la permanencia por plantilla "pero necesitan ganar cuanto antes para estar tranquilos. Es un arma de doble filo porque vendrán a por todas, pero también, cuando las cosas no les salen, se ponen nerviosos, les pasó en varios partidos. Es un equipo que le tiembla un poco el brazo cuando no le salen las cosas", añadió el entrenador pistacho. n