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Fútbol / Tercera RFEF

El CD Villaralbo quiere evitar dar alas al Becerril

Los azulones viajan mañana al Mariano Haro buscando tres puntos con los que alargar las buenas sensaciones de su último triunfo

Un instante del último encuentro en casa jugado por el CD Villaralbo. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Un instante del último encuentro en casa jugado por el CD Villaralbo. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

C. J. T.

Zamora

El final de temporada se acerca para el Grupo VIII de Tercera RFEF y el CD Villaralbo encara ese tramo decisivo de curso en una buena posición. Sin embargo, no por ello debe dejarse puntos importantes en el camino; tantos como los que estarán en juego mañana en el Municipal Mariano Haro, fuedo de un CD Becerril al que se enfrentará a partir de las 17.00 horas.

El conjunto de Oji navega con calma por la clasificación gracias a su undécima plaza. Sin embargo, los 27 puntos que ostenta no son una garantía total. Un motivo más que poderoso para intentar incrementar esta tarde ese número, para evitar que otros adversarios en la lucha por la permanencia le den caza.

Además, dentro de esa terna de equipos se encuentra su rival mañana, el CD Becerril. Los palentinos son el penúltimo clasificado, con 19 puntos, pero acuden al encuentro en buen momento tras emaptar en casa ante Unionistas "B" y golear a Colegio Diocesanos (1-5). Resultados que hacen creer al cuadro palentino en una remontada clasificatoria que el CD Villaralbo debe atajar por las buenas, no dando alas a un oponente directo.

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Con esa intención, se espera que el CD Villaralbo se aplique en defensa y encuentre soluciones en ataque, como lo hizo la pasada semana ante la ausencia de delanteros para superar al Arandina CF (2-0). n

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