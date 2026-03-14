El CD Benavente cae pero deja buenas sensaciones

El Benavente cayó frente a La Bañeza Fútbol Club (1-0) en un partido muy igualado y ajustado que se decidió por pequeños detalles y un tanto en el tramo final de Rodrigo Anta al que los tomateros ya no supieron, o realmente pudieron, reaccionar. Una derrota triste, después del gran trabajo colectivo que permitió ponerle las cosas difíciles a un conjunto superior que lucha por los puestos de ascenso y su liga es otra. No fue suficiente, pero deja grandes sensaciones y marca el camino para competir el resto de partidos y lograr salir de esa zona de peligro en la clasificación.

La tarde estuvo marcada por el aire, una condición que aprovechó el conjunto de Santi Redodo en la primera parte cuando el viento soplaba a su favor. Cualquier balón en largo, rechace y centro complicaba mucho a los defensas locales, quienes se vieron superados en ese sentido. Sin embargo, los benaventanos no lo supieron aprovechar para poner la ventaja en el marcador e incluso sufrieron una ocasión en contra que pudo significar el uno a cero.

En los segundos cuarenta y cinco minutos de juego el aire desapareció y el conjunto local cogió la iniciativa. No obstante, la mala noticia de la lesión de Bryan Justel trastocó sus planes mientras la defensa visitante lograba deshacer cualquier llegada local. Finalmente, en una aproximación local, Rodrigo Anta logró marcar el tanto de la victoria para una La Bañeza al que le costó llevarse el triunfo por la mínima. Un gran trabajo colectivo del Benavente que cae y no puntúa, pero se lleva muy buenas sensaciones ante un rival que compite por otras cosas.

Con este resultado, los tomateros se meten en problemas y ahora mismo están cuartos por la cola en la clasificación.