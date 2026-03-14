Fútbol Sala
El Caja Rural River Zamora visita esta tarde al FS Salamanca; el Atlético Benavente viaja mañana a Noia
Los dos conjuntos zamoranos buscan puntos con los que acercarse a los puestos de privilegio
La Segunda División B reanuda su paso este fin de semana con un capítulo interesante para los equipos zamoranos. River Zamora y Atlético Benavente, en dinámicas opuestas, encaran la jornada con un objetivo en común: recortar diferencias con la parte alta de la tabla. Un reto que pasa por superar con éxito dos partidos de lo más exigentes.
El River Zamora visita hoy a Chema Sánchez y su FS Salamanca
El Caja Rural River Zamora afronta esta tarde uno de esos partidos que nadie quiere perderse en el pabellón de La Alamedilla, feudo de un FS Salamanca liderado por Chema Sánchez que encara su segunda jornada consecutiva contra equipos zamoranos.
El bloque de García Poveda ha enderezado su rumbo con dos victorias seguidas y se asoma a la zona noble de la tabla, territorio de un FS Salamanca que ha dado el salto a la tercera plaza y que no está dispuesto a ver frenada su racha. No conoce la derrota desde enero.
El duelo, con inicio a las 19.15 horas, se presume una contienda de poder a poder que medirá las aspiraciones blanquinegras en este final de liga.
El Atlético Benavente viaja mañana a Noia
El Caja Rural Atlético Benavente disputará mañana en casa del Noia Portus Apostoli un choque importante de cara a su futuro inmediato en el Grupo 1 de la Segunda División B, liga en la que ha perdido fuelle durante las últimas semanas.
Tras sumar dos victorias y un empate en sus últimos encuentros, el equipo de Macías se ha visto desplazado a la octava posición de la tabla. Se ha alejado de las posiciones de «play-off», pero todavía está a tiempo de regresar. Eso sí, no puede permitirse más fallos, comenzando por el duelo que se disputa en la matinal del domingo en Noia.
Los benaventanos, a tres puntos del quinto lugar de la tabla, se enfrentan al cuarto clasificado, que goza de ocho de renta sobre la formación blanquiazul. Una ventaja que Noia ha cosechado en las últimas semanas, encadenando cuatro victorias consecutivas antes de que arranque la contienda mañana a las 12.00 horas. Una racha que debe dinamitar el Atlético Benavente para seguir aspirando a cumplir su sueño.
El Caja Rural River Zamora Femenino se mide al Villalba FS
Por su parte, el Caja Rural River Zamora de Segunda División Femenina viaja hoy hasta feudo del Villalba FS, sexto clasificado, buscando romper su mala racha.
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