Balonmano Caja Rural Zamora - Royal Premium Gijón: Tropiezo de un irreconocible líder

El Balonmano Caja Rural Zamora pasó de dejarse a tiro el «play-off»a complicarse la vida al caer ante Royal Premium Gijón por 25-30 en un mal encuentro de los zamoranos, flojos en defensa y poco inspirado en la portería rival.

El cuadro de Viriato saltó a pista sabiendo que su primera oportunidad de clasificarse matemáticamente para el play-off de ascenso se retrasaría al menos una semana. Debían darse dos condiciones y ya la primera, una derrota del BMSanse, no se cumplió. El tercer clasificado ganó el derbi madrileño a BMPinto (25-33) y evitó el «match ball».

Con todo, el líder debía ganar para volver a intentarlo la semana siguiente. Sin embargo, su oponente, el bloque gijonés del recién llegado Diego Dorado, no iba a facilitar dicha tarea.

Los asturianos dejaron claras intenciones en los primeros minutos. Un parcial de 0-2 en los dos primeros minutos ponían al líder en guardia, si bien el conjunto zamorano se estrellaba con el portero rival y no era capaz de inaugurar su casillero.

El mal inicio se alargó hasta que, tras las primeras intervenciones de Lucas, Lalo veía puerta con un lanzamiento exterior.

El tanto abrió un pequeño intercambio de goles con Lalo y Néstor elevando el tanteo de un BMCaja Rural Zamora creciente, pero incapaz de tomar la delantera. Más aún cuando Oseguera sufría la primera exclusión de partido.

La inferioridad acabó con Royal Premium Gijón elevando su ventaja y firmando, en la primera acción con todos en pista, un 3-6 que llevó a Félix Mojón a pedir tiempo muerto.

El receso no cambió el rumbo del partido. Sí, el líder volvió a ver puerta, pero Royal Premium Gijón volvía a sacar una exclusión en filas pistacho (Pau Ortega) y su meta Cardín mantenía un elevado porcentaje de acierto bajo palos. Suficiente como para frenar al cuadro local en un partido con pocos goles (5-8, m. 18).

Mojón trató de alterar el rumbo del duelo cambiando su portería y dando entrada a Escudero. Pero ni esos movimientos ni una exclusión visitante reactivaban al líder. A l menos, no hasta el minuto 20, cuando las intervenciones de Pajares y los goles de Gianinni recortaron diferencias. El partido se manejaba ahora en dos goles, los mismos que mantenía Royal Premium Gijón a tres minutos del descanso. Intermedio al que se llegó con 13-15 en el luminoso tras un nuevo toma y dacá.

La segunda mitad arrancó con un gol y una exclusión asturiana, permitiendo a Medina mantener igualado un tanteo que volvió a romperse tras dos errores pistacho (14-19, m. 33).

Apartir de ahí, en los siguientes minutos, el BMCaja Rural Zamora fue un quiero y no puedo. Situación a la que no ayudó la falta de eficacia en el lanzamiento o la exclusión de Eugenio. Aunque, el problema, estaba en la defensa y su nulo rendimiento que llevó a Félix Mojón a detener el choque cuando un nuevo parcial negativo puso el 17-23 en el marcador (m. 40).

El líder apeló entonces a la defensa con avanzado para tratar de meterse en partido. Medina, ocupando ese espacio, fue protagonista con su acierto desde los siete metros que ajustó el tanteo a un 19-23 que daba aliento al cuadro de Viriato a falta de un cuarto de hora para el final.

El otro protagonista fue Lucas, que volvió a portería para impulsar con parada a los suyos. Sin embargo, sus acciones no se traducían en gol en la meta rival. Unas veces el palo y otras Cardín dando réplica evitaban que el marcador se moviera. Así, el tiempo pasó y el tanteo seguía siendo desfavorable para los locales que perdían a Escudero por lesión (20-24, m. 50).

Pese a todo, los zamoranos no perdieron la cara al encuentro y lucharon en la recta final por la remontada. Pero ni la apuesta por el juego sin portero en ataque ni los cambios tuvieron efecto y la derrota, clara, llevó al líder a complicarse el día que debía poner su objetivo a tiro. n