Raúl Escuder, del BM Zamora: "Hay que estar preparados para lo mejor de los rivales"

El jugador del Balonmano Zamora Caja Rural Raúl Escudero expuso este jueves en rueda de prensa respecto a la última victoria contra el Balonmano Arroyo, que "no vimos en ningún momento que se nos pudiera escapar el partido. Es verdad que solemos tener esos minutos de desconexión que es lo que hay que trabajar, pero sabíamos que ellos juegan a correr mucho y también nos relajamos un poco".

Pese a todo el jugador cántabro reconoce que en ese tipo de partidos se aprende, sobre todo "a correr y a valorar un poco la defensa. Al final de la primera parte nos costó meter goles, nos centramos en eso, y dejamos de asegurar la parte de atrás".

El equipo pistacho ya piensa en la fase de ascenso que puede asegurar en esta misma jornada: "Nos vendrá bien meter un poco de caña en los entrenamientos, además vienen partidos algo más duros, contra rivales que nos van a exigir bastante físicamente, con gente fuerte. Pero el objetivo es la fase y tenemos que estar ya pensando en ello y los partidos que restan nos vendrán bien para prepararla".

Escudero se muestra sorprendido porque el Gijón no está rindiendo al nivel que esperaba por la gran plantilla de que dispone: "Siempre nos esperamos la mejor versión de todos los equipos y lo vemos a lo largo de todo el año. Viene todo el mundo con muchas ganas a jugar contra nosotros pero, en cuanto a plantilla, a mi Gijón me parece un equipazo y ya en los últimos años. Pero no acaban de funcionar y no sé por qué será ya que tanto el entrenador que tenían como los jugadores me parecen muy buenos", y respecto al cambio de entrenador que ha experimentado el equipo asturiano añadió que "puede vernir muy bien o puede venir muy mal porque pueden venir con un chip nuevo y muchas ganas, o en la misma dinámica de los últimos partidos. Nosotros tenemos que estar preparados para lo mejor y no relajarnos en ningún momento porque cualquiera te la pueda liar en cualquier momento".

Noticias relacionadas

El BM Zamora recupera a Pau Ortega, pero pierde también por lesión a Ziberio: "Lo bueno de tener una plantilla larga se pueden afrontar mejor las lesiones. Lo de Oiert no parece muy grave y esperemos que solo se pierda un partido", informó el jugador del Balonmano Zamora.n