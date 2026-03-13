Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "Buscamos un refuerzo, pero no vamos a asumir riesgos"

El Zamora CF afronta el duelo ante el CD Arenteiro con la moral reforzada tras la victoria en Avilés, pero aunque pone todo el foco en el encuentro de mañana sábado, también pone su atención en la posible necesidad de un refuerzo tras la lesión de Ale Marcelo. Un fichaje que se baraja, pero que no se cometerá si las condiciones ideales para la incorporación no tienen lugar.

Un mercado limitado y lleno de riesgos

Cano explicó que la dirección deportiva lleva ya tiempo intentando "incorporar a un jugador libre que pueda reforzar al equipo" tras la lesión de Marcelo y los problemas físicos de Farrell. Sin embargo, el mercado ahora mismo es bastante complejo y el técnico no dudó en señalar que "hay poco donde elegir y muchos vienen de no jugar durante mucho tiempo”.

El técnico, que insistió en el buen trabajo de la dirección deportiva y su actividad en este tema, insistió en que fichar ahora mismo supone un riesgo elevado si no se dan las condiciones ideales. “Los jugadores libres vienen de estar parados y tienen que pasar de 0 a 100. Muchos acaban lesionándose porque el ritmo competitivo es altísimo”, expuso Cano, señalando que otra opción sería "meterse en mercados no habituales o que no controlamos", con la incertidumbre que eso supone.

Por ello, el club no dará un paso en falso y aguardará hasta encontrar un jugador que pueda aportar al grupo y cumplir con los requisitos necesarios. “No estamos para hacer un gasto innecesario. Por encima de todos nosotros está el Zamora CF”, subrayó Cano al respecto.

El grupo para compensar las bajas rojiblancas

Óscar Cano no dudó también en destacar que perder a Ale Marcelo "durante varias semanas" y el edema óseo que sufre Farrell y le mantiene en el dique seco son un problema, ya que ocasionan "bajas sensibles".

"A veces no nos damos cuenta de lo importante que es el grupo de entrenamiento, incluso de los jugadores que no son titulares habituales”, apuntó el técnico granadino, recordando que Farrell había contado con muchos minutos y que su versatilidad podría ser importante.

Aun así, el técnico rescató a lo largo de su intervención el gran valor del Zamora CF: la versatilidad. Un arma que permite al equipo adaptarse a estos problemas y encontrar diferentes soluciones, algo que se pudo observar ya en Avilés donde el equipo cambió de esquema y encontró el triunfo "con un nuevo traje".

Necesidad por ganar estabilidad

Más allá del mercado, el técnico valoró la importancia de la victoria en Avilés, un partido que sirvió para recuperar sensaciones tras un periodo de inseguridad. “El equipo compitió muy bien en un escenario complicado. Ahora necesitamos estabilidad. Ni antes era todo maravilloso ni ahora es todo negro”, afirmó.

Cano reconoció que el equipo llegó a “colapsar” en semanas anteriores por la presión y los detalles en contra, pero confía en que el triunfo marque un punto de inflexión. Un antes y un después en el que mucho tuvo que ver el estilo rojiblanco. Porque, más allá de jugar con un sistema u otro, el grupo puso en práctica un juego que acrecentó su confianza con líneas más juntas y menos riesgos innecesarios.

Varias alternativas tácticas para afrontar el tramo final

Esa nueva realidad, la de un Zamora CF sin un sistema fijo y varios estilos, la señaló como clave Óscar Cano de cara a próximos envites. El entrenador defendió la necesidad de ser “camaleónicos” en este último tercio de competición. “En Avilés cambiamos de traje (sistema) y lo importante es eso. Ahora, tenemos varios "trajes" y debemos elegir el adecuado según el momento y el rival. La plantilla destaca por su variabilidad”, explicó.

Eso sí, el cambio del pasado fin de semana trasciende el dibujo, algo que no será fijo al contrario que otros conceptos importantes de juego. “Dependerá del contexto del partido. Lo importante es defender juntos y elegir bien cuándo presionar”, apuntó el entrenador, dando a entender que no tiene por qué haber continuidad en el esquema base del conjunto rojiblanco.

El Arenteiro, un rival intenso y peligroso

En cuanto al rival de este sábado, el CD Arenteiro, el técnico del Zamora CF aseguró que "llega al Ruta de la Plata con urgencias clasificatorias", algo que, según Cano, lo convierte en "un rival especialmente incómodo".

“Viene con uno de los máximos goleadores de la categoría y jugadores capaces de ganarle a cualquiera. Ahora todos van a tumba abierta porque no hay margen para el error”, advirtió sobre los gallegos y la dificultad del partido de mañana, recordando que la igualdad de esta liga es máxima y que cada punto será decisivo. Una realidad que refleja la pugna por el play-off con "ocho o diez equipos" en un corto margen de puntos, sin atreverse a cifrar cábalas de cara al futuro más inmediato de una competición tan abierta.