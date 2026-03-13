Miki Codina, jugador del Zamora CF: "Si no damos el 200% no nos va a llegar, por mucha calidad que tengamos"

El Zamora CF afronta el encuentro de este sábado en el Ruta de la Plata con la moral reforzada tras la importante victoria lograda en Avilés. Un triunfo que, según reconoce Miki Codina, era “muy necesario” para recuperar sensaciones y volver a mirar hacia los puestos altos de la clasificación. Una victoria que deja una lectura clara: hay que dar el máximo en cada partido.

Una victoria que devuelve la confianza

El defensa rojiblanco admite que el equipo necesitaba un resultado así para romper la mala dinámica del último mes. “Era un partido muy importante porque veníamos de una mala racha y necesitábamos sacar los tres puntos. La victoria es espectacular porque nos da puntos para pelear por esos puestos de arriba, pero sobre todo la confianza que nos faltaba”, explicaba Codina sobre lo logrado en campo del Avilés.

El triunfo llegó además en un campo complicado y ante un rival también necesitado, lo que refuerza el valor del resultado.

El cambio de sistema, clave en Avilés

En el Suárez Puerta, el Zamora CF apostó por un sistema diferente al habitual, una variante que "el equipo llevaba tiempo trabajando" con Óscar Cano, según apuntó Codina, quien actuó más como lateral que como central, se adaptó bien al nuevo dibujo y firmó la asistencia del gol de la victoria.

Codina celebra con Losada el 0-2 de Avilés. / XURDE MARGARIDE / AREA 11

“Llevamos practicando el sistema desde que llegó el míster. Vio que podía ser un buen momento para cambiar y así fue. Nos adaptamos bien y, con buena actitud y sacrificio, conseguimos ganar, que al final es lo más importante”, señala el defensor, si bien a nivel particular se exigió más: “El cambio de sistema implica aprender cosas nuevas y estar preparado para jugar con tres o con cuatro atrás. Di la asistencia y eso marca el partido, pero a nivel personal sé que tengo que seguir mejorando aspectos tácticos y del juego para dar más al equipo”.

La lección: sin esfuerzo total no hay premio

Más allá del sistema, Codina subraya que el equipo ha interiorizado un mensaje claro: la calidad no basta. “Al 90% o al 95% no nos da. Si no estamos al 200%, vamos a perder puntos. Quizá pensamos que solo con la calidad y el juego nos valía y dejamos un poco de lado la humildad, el trabajo y el sacrificio. Y eso nos pasó factura”, reconoce.

El defensa insiste en que esa es la principal enseñanza que deja Avilés: “Si no trabajamos y damos el 200%, no nos va a dar por mucha calidad que haya”.

Un Arenteiro intenso y peligroso

El CD Arenteiro visita el Ruta de la Plata en una situación delicada, pero Codina advierte de que eso no debe llevar a engaño. “Va a ser un partido muy complicado como todos. En esta categoría estamos viendo resultados sorprendentes cada semana. El Arenteiro es un equipo muy intenso, que pelea y que nos lo va a poner muy difícil”, afirma.

El defensa insiste en que el equipo deberá mantener el nivel de exigencia mostrado en Avilés: “Si no damos el máximo, no nos va a dar”.