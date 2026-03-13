Arenteiro quiere ganar en Zamora su primer partido con Juanfran

El Arenteiro de Carballiño llegará este sábado (16.30 horas) al Ruta de la Plata con la motivación de conseguir la primera victoria con Juanfran en el banquillo y al tiempo mantener las opciones de salvación. Es un rival con aromas a viejos tiempos para el Zamora CF que ha protagonizado una últimas temporadas brillantes que le han llevado a la tercera división del fútbol nacional, pero la Primera RFEF le está pesando mucho este año a los orensanos.

En lo que va de Liga, el Arenteiro tan sólo ha podido sumar seis victorias, de la mano de Jesús Arribas y desde noviembre, de Jorge Cuesta, y la directiva del Club decidió cesarle para incorporar a un técnico con amplia experiencia como es Juanfran que tomó las riendas el pasado fin de semana con una buena imagen de juego, para empatar 2-2 ante todo un Castilla que lo pasó mal y no pudo evitar la derrota hasta los últimos minutos del encuentro en los que firmó el empate final. Ahora el Arenteiro sigue penúltimo pero a seis puntos de la salvación, lo que no parece una barrera infranqueable para alcanzar los puestos de salvación.

Juanfran García, que jugó en Celta, Ajax o Zaragoza, aseguró tras su debut que su equipo mereció "muchísimo más” ante el filial madrileño: “Creo que hemos merecido muchísimo más. Hemos hecho un primer tiempo buenísimo en el que hemos tenido, aparte del gol, seis o siete oportunidades claras y en el que el Real Madrid Castilla ha hecho lo que nosotros queríamos. Es una pena irnos al descanso 1-1 cuando creo que lo normal habría sido irnos dos o tres cero. Es verdad que en la segunda parte tuvieron ellos más control y situaciones de peligro, pero es más una sensación porque nuestro portero no tuvo que realizar ninguna parada”.

El técnico valenciano que logró la salvación con el Lugo en Segunda División en 2019-20, aseguró que sus jugadores "están contentos por el punto, tienen rabia porque le sabe a poco, pero este es el camino a seguir, pelear todos los partidos e ir a Zamora a por los tres puntos”.

Juanfran ha querido imprimir su estilo ya desde el primer día y no sólo cambió de portero, retomando al orensano Diego García, sino que tampoco contó en el equipo inicial con dos jugadores incuestionables hasta entonces como eran el ex del Zamora, David Ferreiro, y Jaume Cuéllar, aunque ambos saltaron al terreno de juego en los minutos finales contra el Castilla.

El equipo orensano ha encadenado tres derrotas seguidas y el empate de la pasada jornada, que le han dejado muy tocado aunque tiene margen para remontar y Juanfran lo sabe.

Arenteiro se enfrentará a un Zamora CF que afrontó el partido de Aviles muy tocado en sus aspiraciones de jugar el play off de ascenso, pero tras la convincente victoria en Asturias, los de Óscar Cano ha recargado las pilas de la moral y a nadie se le escapa que el rival de este sábado es asequible para conseguir la segunda victoria consecutiva que podría volver a colocarle muy cerca del objetivo que se ha marcado para la temporada ya que, pese a que tiene varios rivales por delante en la clasificación, tan sólo le separa un punto del Barakaldo que marca el quinto puesto actualmente. n