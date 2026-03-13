250 entradas para el Real Madrid Castilla-Zamora, a la venta el lunes

El Zamora CF ha informado este viernes de la disposición de entradas y su venta de cara al encuentro que disputará el conjunto rojiblanco en casa del Real Madrid Castilla. Un encuentro para el que la entidad zamorana dispone de 250 entradas.

250 entradas, a la venta el lunes

"El Zamora CF informa a sus socios de que el Real Madrid Castilla ha facilitado al club 250 entradas para el partido que se disputará el sábado 21 de marzo a las 14:00 horas", expone la nota de prensa del club a través de su página web.

Según ha indicado el Zamora CF, las entradas podrán adquirirse "exclusivamente en la tienda oficial del Zamora CF", situada en Calle Pelayo 8, desde "el lunes a partir de las 10:00 horas y hasta fin de existencias".

Solo para abonados y entradas nominativas

Por otra parte, el club ha señalado que la venta está "reservada únicamente para abonados del Zamora CF, que podrán adquirir una entrada por carnet de abonado". Una compra para que, como es habitual, los interesados deberán presentar el carnet en la tienda para poder retirar la entrada.

El Zamora CF ha señalado que "las entradas son nominativas", por lo que habrá que cada interesado deberá facilitar los datos de la persona cuando haga la compra, recordando que se le solicitará el DNI en el acceso al estadio y que, bajo ningún concepto, "se permitirá el acceso a persona diferente a la que tenga asignada la localidad", exponiendo también el supuesto de un aficionado menor de edad sin DNI.

Precio de las entradas, que no habrá en taquilla

Además, el club ha comunicado el coste de cada entrada. "El precio ÚNICO de la entrada es de 19 euros", informa el Zamora CF, que también asegura que "no habrá venta física de entradas en la zona visitante en taquillas el día del partido", por lo que los aficionados deberán adquirirlas previamente en los plazos indicados al estadio Alfredo Di Stefano.