El Real Madrid roba el 'average' al Valencia Basket y aprieta aún más la Euroliga

El Real Madrid venció este jueves en el Movistar Arena al Valencia Basket por 96-79 y superó los 13 puntos de diferencia de la primera vuelta para apretar todavía más la clasificación de la Euroliga, en la que tres equipos empatados a 20 triunfos pelean para hacerse con el segundo puesto de cara a los 'play-off'.

Se preveía otro duelo de altura entre dos de los mejores equipos actualmente en el baloncesto español. Con un igualado balance de 2-2 en cuatro partidos, los blancos se llevaron un quinto asalto que no decepcionó. La baja de Kameron Taylor en los visitantes, renqueante de un tobillo que quedó tocado tras las semifinales de la Copa del Rey, disminuyó las opciones de los 'taronja', que tampoco pudieron salvar el average particular.

El conjunto valenciano decidió atacar rápido en los primeros segundos de posesión de cada ataque, siempre con la premisa de adquirir confianza a través de su tiro exterior. A diferencia de otros partidos en el Madrid, Chuma Okeke fue el encargado de emparejarse en defensa con Nate Reuvers, mientras que 'Edy' Tavares no perdió peso en la pintura con su marcaje a Braxton Key, menos peligroso desde el perímetro, 8-5 (min.4).

El Valencia engrasaba la maquinaria desde el 6,75 (3/6 en triples) y obligaba al Madrid a encontrar puntos desde fuera con la salida a pista de los 'jornaleros' Andrés Feliz y Gabriel Deck. Ya sin Tavares en cancha, los 'taronja' incrementaron sus rebotes en aro contrario pero no aprovecharon las segundas oportunidades, 20-19 (min.10).

La verticalidad de Théo Maledon y Trey Lyles fue bien contestada por una física defensa visitante. Con la presión del Movistar Arena por las nubes sobre el trío arbitral, el Valencia aprovechó y ahondó en la herida 'merengue' al encadenar 13 puntos en tres minutos, con Jean Montero dejando de nuevo su impronta, 27-32 (min.13).

El Madrid reaccionó tras un tiempo muerto de Scariolo y despertó a Lyles del letargo de los últimos partidos. Con Deck agresivo en el poste y desde fuera, 9 puntos, y con Usman Garuba rebosante de energía atrás, el equipo recuperó el mando en el luminoso después de un parcial de 11-2.

La veteranía de Llull, con un 'mandarinazo' marca de la casa, y la eficacia exterior de un sobreexcitado Hezonja, 11 puntos y dos triples consecutivos, pesaron más que la madurez del joven Sergio de Larrea, que asumió galones sin Montero en pista con acciones de mucha calidad, para obtener una valiosa renta al descanso en un periodo de menos a más del Real Madrid, 51-43.

El paso por vestuarios mostró la peor versión de los de Pedro Martínez que, precipitados buscando de nuevo las sensaciones desde fuera, se desangraron en defensa con los triples de Abalde y las acciones de un atrevido Okeke, que además de sacar dos acciones con tiro libre adicional, también forzó la tercera falta personal de Jaime Pradilla, 64-48 (min.25).

Puerto mejoró sensaciones con cinco puntos consecutivos y De Larrea volvió a ejercer de líder para frenar el ímpetu de los blancos. La intensa carga en el rebote de ataque, sumada a la calidad de Montero, permitió al Valencia bajar de los 19 de máxima en el ecuador del tercer cuarto a los 10 del final, 75-65 (min.30).

La segunda unidad del Madrid disparó a los suyos con los triples de Deck y Lyles, en un Valencia descontrolado que perdió el balón en varios intentos de pases largos y donde sólo Pradilla aparecía como argumento válido, 83-67 (min.34). Scariolo recurrió a Llull y el capitán respondió, ayudado por Tavares atrás, para volver a disparar el ánimo de la parroquia local, 91-73 (min.36).

Con el average en juego, el Real Madrid apostó los últimos minutos con un quinteto pequeño y adherir algo de velocidad a su balance defensivo y amarró una importantísima victoria en la clasificación, la número 15 de esta temporada en casa, donde ejerce un dominio incomparable, para ajustar todavía más la lucha por la segunda plaza, donde ahora, Real Madrid, Valencia Basket y Olympiacos partes con 20 triunfos.