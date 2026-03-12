Pauleta vistió por fin la camisola de la selección de fútbol de Portugal

Paula Domínguez Encinas "Pauleta" vistió por primera vez la camiseta de la selección nacional de Portugal en la categoría absoluta y fue protagonista en la victoria por 4-0 contra Eslovaquia. La jugadora que se inició en el fútbol en el club Amigos del Duero de Zamora ya se había sentado en el banquillo días antes contra Dinamarca con victoria lusa también (0-2) pero no llegó a saltar al campo. Sin embargo, esta vez, el pasado sábado, en el estadio de Barcelos sustituyó a su compañera A. Faría en el minuto 58 para jugar como medio centro, y pese a que desempeñó sus funciones muy lejos de la portería, tuvo tiempo para protagonizar un avance por la banda derecha y un buen corte defensivo.

La jugadora gallega vivió en Zamora durante varios años. | FPF / FFP

Este fue el segundo triunfo de Portugal en esta fase de clasificación para el Mundial-2027 que le sitúa en cabeza del Grupo 3, por delante de Eslovaquia y Dinamarca, que han sumado una victoria y de Letonia, con cero puntos. El equipo luso dominó por completo este segundo partido en el que marcaron Ana Capeta (19’ y 44’), Carolina Santiago (48’) y Jéssica Silva (75’).

Las Navegadoras dominaron por completo el primer tiempo del encuentro, presionando muy arriba, y crearon varias oportunidades que les permitieron marcar los dos primeros goles aunque con sensación de que la ventaja al descanso podría haber sido superior.

La gran figura portuguesa fue Ana Capeta, autora de los dos primeros goles: el primero que marcó la delantera de la Juventus llegó en el minuto 19, en una jugada de Andrea Jacinto que pasó a Lucía Alves para que sirviese a Capeta que marcó desde cerca. El segundo gol llegó en el minuto 44 y la inició también Jacinto quien envió a Catarina Amado, que se la puso a Carolina Santiado para que Capeta marcase de tacón.

Nada más iniciarse la segunda parte, Portugal incrementó su ventaja en jugada de Capeta que concluyó Carolina Santiago. En el minuto 56 se guardó un minuto de silencio en todo el estadio en memoria de las víctimas de la violencia doméstica en Portugal y poco después entraba en el campo Pauleta.

La ventaja portuguesa se incrementó a los 75 minutos, cuando Jessica Silva, que acababa de entrar en el campo, recuperó el balón en el centro del campo y se plantó sola ante la portera eslovaca para marcar el 4-0.

Pauleta cumplirá 29 años en agosto y se inició como futbolista en Amigos del Duero con el que llegó a la Selección de Castilla y León Alevín. Posteriormente jugó en El Olivo pontevedrés, antes de dar el salto al Braga y a Benfica, donde juega actualmente. Dos lesiones en los últimos años impidieron que llegase a la Selección antes. n