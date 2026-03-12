Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impacto de la guerra en la economía de ZamoraAutobuses en Belver de los Montes (Zamora)Nuevo alcalde ToroLos últimos carteros de AlisteResultados Elecciones Autonómicas Castilla y León
instagramlinkedin

Pádel

Pádel Duero Ternera de Aliste se queda a un paso de alcanzar el Interseries de las Series Nacionales de Pádel

El equipo zamorano alcanzó las semifinales del play-off y se quedó muy cerca de su objetivo en las Series Nacionales de Pádel

Equipo del Pádel Duero Ternera de AListe que disputó el play-off de las Series Nacionales de Pádel 2026

Equipo del Pádel Duero Ternera de AListe que disputó el play-off de las Series Nacionales de Pádel 2026 / Cedida

J. B.

El Pádel Duero Ternera de Aliste volvió a encontrarse con la barrera de las semifinales en su camino al Interseries de las Series Nacionales de Pádel, competición cuyo play-off regional se disputó a lo largo del pasado fin de semana y convirtió al conjunto zamorano en protagonista de una amplia jornada para su entidad.

Un objetivo claro

El equipo zamorano acudía al play-off, tras una gran campaña regular, con el objetivo de luchar por lograr una plaza para el prestigioso Interseries. Un reto cada vez más complicado dado el creciente nivel en Castilla y León, como quedó claro a lo largo del fin de semana.

Victoria clara y derrota contundente

El Pádel Duero Ternera de Aliste asumió el reto con entereza y se quedó muy cerca de alcanzar su meta, ya que alcanzó las semifinales de las eliminatorias. Un cruce en el que, tras superar a Medina Pádel Indoor por 10-2 en cuartos de final, cayó eliminado por un contundente 12-0 ante Aldeamayor Golf. Una derrota con la que repite experiencia, quedándose de nuevo a un paso del Interseries.

Equipo de Pádel Duero Caja Rural Zamora de la Liga PádelCyL

Equipo de Pádel Duero Caja Rural Zamora de la Liga PádelCyL / Cedida

Liga PádelCyL

La actividad de Pádel Duero en esta jornada no se centró exclusivamente en el play-off de Series Nacionales, sus equipos también disputaron la Liga por Equipos PádelCYL con resultados bastante positivos.

Noticias relacionadas y más

Victoria y punto valioso en Zamora Pádel Indoor

Por una parte, en Tercera Categoría, Pádel Duero Exquisteza se impuso en un nuevo derbi zamorano a Morales Activa "B" ganando por 0-3 en el Zamora Pádel Indoor. Mientras que, en ese mismo escenario, el Pádel Duero Caja Rural Zamora de Primera Categoría se estrenó como local ante el Pádel Bye Bye León (campeón la pasada campaña) en un duelo que acabó 1-2, logrando así las zamoranas un valioso punto de cara a la clasificación general.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reclama en un desguace de la zona de Benavente por un motor averiado y los propietarios lo agreden en el suelo
  2. Suplanta a un agricultor de una localidad de Benavente para financiar maquinaria con un crédito fraudulento
  3. La carta que van a recibir los conductores zamoranos tras la llegada de los nuevos radares de velocidad: multas desde 100 euros
  4. Susto en La Bóveda de Toro: Un camión cargado de arena se hunde al pasar por una bodega subterránea
  5. GALERÍA | Un camión se hunde en una calle de La Bóveda de Toro
  6. ¿A qué se dedican los candidatos de Zamora a las autonómicas? Estas son sus profesiones
  7. Más robos en el medio rural de Zamora: los ladrones entran en tres viviendas de este pueblo
  8. Abascal se da un baño de masas en Benavente y advierte a Mañueco: 'No tenemos ninguna obligación histórica con el PP

La acusada de llamar Begoño a Begoña Gómez declara que opinó sobre "cosas ya publicadas"

La acusada de llamar Begoño a Begoña Gómez declara que opinó sobre "cosas ya publicadas"

Collectio - Indufest: El Festival Internacional que explora la indumentaria tradicional y el coleccionismo textil

Collectio - Indufest: El Festival Internacional que explora la indumentaria tradicional y el coleccionismo textil

¿Cuánto cobra un presidente de la Junta de Castilla y León? Este será el sueldo del candidato que gane las elecciones del domingo

¿Cuánto cobra un presidente de la Junta de Castilla y León? Este será el sueldo del candidato que gane las elecciones del domingo

El PSOE acusa a Clavijo de tener a Canarias "patas arriba" y de echar balones fuera contra Sánchez y Torres

El PSOE acusa a Clavijo de tener a Canarias "patas arriba" y de echar balones fuera contra Sánchez y Torres

La Junta aprueba ayudas para 84 municipios de Zamora afectados por las inundaciones de febrero

La Junta aprueba ayudas para 84 municipios de Zamora afectados por las inundaciones de febrero

El PSOE de Zamora desmonta "el mantra de la mejor educación de España": puesto 500 en el ranking Shanghái

El PSOE de Zamora desmonta "el mantra de la mejor educación de España": puesto 500 en el ranking Shanghái
Tracking Pixel Contents