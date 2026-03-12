Pádel Duero Ternera de Aliste se queda a un paso de alcanzar el Interseries de las Series Nacionales de Pádel

El Pádel Duero Ternera de Aliste volvió a encontrarse con la barrera de las semifinales en su camino al Interseries de las Series Nacionales de Pádel, competición cuyo play-off regional se disputó a lo largo del pasado fin de semana y convirtió al conjunto zamorano en protagonista de una amplia jornada para su entidad.

Un objetivo claro

El equipo zamorano acudía al play-off, tras una gran campaña regular, con el objetivo de luchar por lograr una plaza para el prestigioso Interseries. Un reto cada vez más complicado dado el creciente nivel en Castilla y León, como quedó claro a lo largo del fin de semana.

Victoria clara y derrota contundente

El Pádel Duero Ternera de Aliste asumió el reto con entereza y se quedó muy cerca de alcanzar su meta, ya que alcanzó las semifinales de las eliminatorias. Un cruce en el que, tras superar a Medina Pádel Indoor por 10-2 en cuartos de final, cayó eliminado por un contundente 12-0 ante Aldeamayor Golf. Una derrota con la que repite experiencia, quedándose de nuevo a un paso del Interseries.

Equipo de Pádel Duero Caja Rural Zamora de la Liga PádelCyL / Cedida

Liga PádelCyL

La actividad de Pádel Duero en esta jornada no se centró exclusivamente en el play-off de Series Nacionales, sus equipos también disputaron la Liga por Equipos PádelCYL con resultados bastante positivos.

Victoria y punto valioso en Zamora Pádel Indoor

Por una parte, en Tercera Categoría, Pádel Duero Exquisteza se impuso en un nuevo derbi zamorano a Morales Activa "B" ganando por 0-3 en el Zamora Pádel Indoor. Mientras que, en ese mismo escenario, el Pádel Duero Caja Rural Zamora de Primera Categoría se estrenó como local ante el Pádel Bye Bye León (campeón la pasada campaña) en un duelo que acabó 1-2, logrando así las zamoranas un valioso punto de cara a la clasificación general.